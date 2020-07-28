Энергетика 10 минут назад

Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса

На данный момент долги потребителей за газ превышают 2 млрд грн

Финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский Финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский
Финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский

В первом полугодии на газовом рынке не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей превышают 2 млрд грн, то есть не был оплачен каждый пятый платеж.

"В первом полугодии текущего года клиенты оставили без оплаты за распределение газа один месяц. Точнее — 20% счетов за распределение газа в период с января по июль остались неоплаченными. Поэтому операторы ГРМ не получили деньги за работу, которая была сделана для доставки газа в доме 12 млн клиентов, которые находились на карантине", — заявил на Ukrainian Gas Open финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

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Кризис платежей, связанный с последствиями Covid-19, является проблемой для отрасли и является причиной накопления задолженностей на рынке. Сумма долгов населения за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд грн.

"Однако нынешняя экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности на рынке газа, которая сформировалась из-за того, что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг", — считает Сергей Кибитлевский

Финансовый директор добавляет, что недопустимо перекладывать эти долги на потребителей.

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Напомним, в середине июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа.

Документ предусматривает механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и государственного оператора ГТС.

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