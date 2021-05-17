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Казус Медведчука і політична біполярка — Лерос, Ар'єв і Береза в ток-шоу "5 копійок"

Прем’єра авторського ток–шоу Романа Чайки "5 Копійок"

Казус Медведчука і політична біполярка — Лерос, Ар'єв і Береза в ток-шоу "5 копійок" Казус Медведчука і політична біполярка — Лерос, Ар'єв і Береза в ток-шоу "5 копійок"

Політично-саркастичне ток-шоу "5 Копійок".

Країна можливостей — це коли за державну зраду відправляють під домашній арешт, а політичні погляди можна міняти залежно від кон’юнктури ринку.

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Тому Роман Чайка з гостями обговорює Казус Медведчука і політичну Біполярку.

Гості:

  • Гео Лерос — народний депутат, позафракційний,
  • Володимир Ар'єв — народний депутат, "Європейська Солідарність",
  • Юрій Береза — народний депутат VIII скликання, "Народний фронт",
  • Вікторія Гриб — народна депутатка, позафракційна. 

Експерти:

  • Данило Мокрик — журналіст,
  • Олександр Данилюк — лідер громадського руху "Спільна справа".

Вмикайте 17 травня о 19:30 на "5 каналі".

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