Бизнес 5 часов назад

Киевский ТРЦ "Дрим Таун" решил не брать с арендаторов плату за время карантина

Собственники ТРЦ предложили арендаторам заплатить только за коммунальные услуги и расходы для поддержания всех систем

Киевский ТРЦ "Дрим Таун" решил не брать с арендаторов плату за время карантина Киевский ТРЦ "Дрим Таун" решил не брать с арендаторов плату за время карантина
Фото: kyivmaps.com

Собственники киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение не брать плату у арендаторов торговых площадей за время карантина, кроме работающих продуктовых магазинов. 

Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook. 

"События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно... Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых). Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества — OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", — написали собственники ТРЦ. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом
В Украине создадут мобильные медбригады по борьбе с коронавирусом
За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП
За время карантина в Украине появилось до 700 тысяч новых безработных — ТПП
Одесский губернатор затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом
Одесский губернатор затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус. Такие же покупала Украина

  3. Google запустил украиноязычную платформу для дистанционного обучения

  4. "Не чувствую запахов" — нардеп Анна Скороход заболела коронавирусом

  5. Мукомолы предупреждают о подорожании хлеба в Украине

Загрузка...