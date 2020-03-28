Киевский ТРЦ "Дрим Таун" решил не брать с арендаторов плату за время карантина

Собственники киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение не брать плату у арендаторов торговых площадей за время карантина, кроме работающих продуктовых магазинов.

Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook.

"События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно... Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых). Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества — OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", — написали собственники ТРЦ.