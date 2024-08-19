Кинуть виклик Nvidia: південнокорейські виробники чіпів ШІ Rebellions і Sapeon домовилися про злиття

Південнокорейські виробники чіпів зі штучним інтелектом Rebellions Inc та Sapeon Korea Inc підписали остаточну угоду про злиття, повідомили приватні компанії 18 серпня.

Про це пише Reuters.

Ця угода є останньою спробою південнокорейських компаній кинути виклик світовим лідерам у виробництві чіпів штучного інтелекту, таким як Nvidia.

Акціонерами Sapeon є найбільша телекомунікаційна компанія Південної Кореї SK Telecom та другий за величиною у світі виробник мікросхем пам'яті SK Hynix.

У липні Rebellions отримали 15 мільйонів доларів інвестицій від Wa'ed Ventures, підрозділу венчурного капіталу Saudi Aramco. Загальне фінансування Rebellions після цього перевищило 225 мільйонів доларів.

Видання пише, що вперше повідомлення про злиття з'явилося в червні і консолідація спрямована на завоювання глобального ринку напівпровідників штучного інтелекту протягом наступних двох-трьох років. У заяві SK Telecom зазначається, що цей період є критично важливим для Південної Кореї, оскільки конкуренція у сфері штучного інтелекту посилюється в усьому світі.

Об’єднана компанія буде прагнути закріпити свої позиції на ринку нейронних процесорів (NPU), які використовуються в технологіях штучного інтелекту. Rebellions буде відповідати за управління об’єднаною компанією.

Очікується, що злиття буде офіційно завершено протягом третього кварталу цього року, а об’єднана компанія розпочне свою діяльність до кінця року, повідомили в SK Telecom.

Додамо, що окрім Rebellions і Sapeon, ще дві компанії вирішили об'єднатися, щоб конкурувати з Nvidia у сфері ШІ. Advanced Micro Devices (AMD) оголосила про придбання фінського стартапу Silo AI, що спеціалізується на штучному інтелекті. Угода оцінюється приблизно в 665 мільйонів доларів готівкою та спрямована на розширення можливостей чіпів AMD у сфері штучного інтелекту.

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