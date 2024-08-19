Бросят вызов Nvidia: южнокорейские производители чипов ШИ Rebellions и Sapeon договорились о слиянии

Южнокорейские производители чипов с искусственным интеллектом Rebellions Inc и Sapeon Korea Inc подписали окончательное соглашение о слиянии, сообщили частные компании 18 августа.

Об этом пишет Reuters.

Это соглашение является последней попыткой южнокорейских компаний бросить вызов мировым лидерам по производству чипов искусственного интеллекта, таким как Nvidia.

Акционерами Sapeon являются крупнейшая телекоммуникационная компания Южной Кореи SK Telecom и второй по величине производитель микросхем памяти SK Hynix в мире.

В июле Rebellions получили 15 миллионов долларов инвестиций от Wa'ed Ventures, подразделения венчурного капитала Saudi Aramco. Общее финансирование Rebellions после этого превысило 225 миллионов долларов.

Издание пишет, что впервые сообщение о слиянии появилось в июне и консолидация направлена на завоевание глобального рынка полупроводников искусственного интеллекта в течение следующих двух-трех лет. В заявлении SK Telecom отмечается, что этот период критически важен для Южной Кореи, поскольку конкуренция в сфере искусственного интеллекта усиливается во всем мире.

Объединенная компания будет стремиться закрепить свои позиции на рынке нейронных процессоров (NPU), используемых в технологии искусственного интеллекта. Rebellions будет отвечать за управление объединенной компанией.

Ожидается, что слияние будет официально завершено в течение третьего квартала этого года, а объединенная компания начнет свою деятельность до конца года, сообщили в SK Telecom.

Добавим, что кроме Rebellions и Sapeon еще две компании решили объединиться, чтобы конкурировать с Nvidia в сфере ИИ. Advanced Micro Devices (AMD) объявила о приобретении финского стартапа Silo AI, специализирующегося на искусственном интеллекте. Соглашение оценивается примерно в 665 миллионов долларов наличными и направлено на расширение возможностей чипов AMD в сфере искусственного интеллекта.

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