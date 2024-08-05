Ринкова вартість технологічних гігантів скоротилася на 900 мільярдів доларів через глобальне падіння акцій

У понеділок, 5 серпня, акції провідних технологічних компаній, таких як Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Tesla, Apple і Nvidia, впали на 6,5%, що призвело до втрати загальної ринкової вартості цих компаній на майже 900 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Акції виробників чіпів також знизилися. Advanced Micro Devices, Intel, Super Micro Computer і Broadcom втратили в ціні на 7,8%. Індекс напівпровідників Філадельфії знизився майже на 3%.

Причиною такого падіння став слабкий звіт про заробітну плату в США, який змусив інвесторів звернутися до більш безпечних активів та підвищив очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою для стимулювання економічного зростання.



Крім того, рішення Berkshire Hathaway скоротити свою частку в Apple викликало занепокоєння щодо перспектив розвитку технологічного сектора.

Також зазначається, що останнім часом інвестори почали сумніватися в тому, як швидко окупляться вкладення в штучний інтелект. Фінансові звіти Amazon, Microsoft та Alphabet лише посилили ці сумніви, оскільки великі витрати на розвиток цієї технології можуть зменшити прибутки компаній.

Водночас незважаючи на поточний спад, акції Nvidia продемонстрували значне зростання цього року, майже подвоївшись у ціні після зростання більш ніж на 200% у 2023 році.

Також деякі аналітики вважають, що нинішній спад може створити сприятливі умови для інвесторів, дозволяючи їм придбати акції великих технологічних компаній за більш вигідними цінами. Вони вказують на потенційну довгострокову віддачу від інвестицій у генеративний штучний інтелект (genAI), а також на сильні ринкові позиції цих компаній.

"Наш 24-річний досвід роботи з технологічними акціями показує, що під час панічних та ірраціональних розпродажів варто триматися за акції найкращих технологічних компаній та лідерів зростання", - сказав аналітик Wedbush Securitie Ден Айвз.

Обвал глобальних фондових ринків спровокував Банк Японії

Вранці, 5 серпня, світові ринки зазнали значних втрат. Цей тренд розпочався на початку серпня після рішення Банку Японії підвищити облікову ставку до 0,25%, що призвело до зростання ієни та масового продажу активів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснює, що підвищення ставки спровокувало маржин-коли у інвесторів і переведення грошей в безпечні активи. Це також вплинуло на валютні курси, зокрема, зміцнення ієни та зниження долара.

Більше про те, як ці події вплинули на фондові ринки та економічну ситуацію, читайте у матеріалі Delo.ua.

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