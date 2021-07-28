Клуб экспертов презентовал первый видеообзор по макроэкономике Украины

В рамках "Клуба Экспертов" на ежемесячной основе запущена рубрика "Макроэкономический обзор". В первом ролике сооснователь проекта, кандидат экономических наук Максим Уракин проанализировал основные макропоказатели.

"Цель нашего проекта "Макроэкономический обзор" — выдать зрителю ключевую статистику и информацию в максимально удобном виде, сделать это лаконично и понятно, заменив громоздкие таблицы и длинные рассуждения анализом графики", — заявил организатор исследований Максим Уракин.

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В блоке о населении Украины были представлены последние данные Госслужбы статистики о количестве жителей нашей страны, проведено сравнение статистики государственных органов и показателей так называемой "электронной переписи" января 2020 года. Кроме того, были изучены свежие данные по безработице и уровню зарплат в регионах.

В экономическом блоке проанализированы показатели ВВП, объем внешней торговли, основные торговые партнеры Украины, госдолг, показатели и источники инвестиций и промышленное производство.

Все данные представлены в виде графиков и диаграмм, дополняющих видеоряд.

В дальнейшем Клуб экспертов будет анализировать и презентовать как актуальную статистику Украины, так и сравнивать свежие данные с предыдущими периодами, а также с показателями других стран.

Кроме того, планируется серия тематических передач, которые будут посвящены состоянию различных отраслей экономики Украины и их характеристике за 30 лет независимости.

С полным видео можно ознакомиться на ютуб-канале "Клуб экспертов" по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=tCKGn3uGR_Y

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