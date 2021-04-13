Когда дешевле всего покупать и устанавливать кондиционеры

Специально для Delo.ua онлайн-сервиc заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, как растут цены и спрос на установку кондиционеров и выяснил, когда выгоднее всего установить кондиционер, чтобы не переплачивать.

Лето — очереди и самые высокие цены

C приходом первых жарких дней украинцы начинают задумываться об установке кондиционеров. Однако вместе с температурой за окном повышается и ажиотаж: в июне 2020 года спрос на установку кондиционеров вырос почти в 11 раз по сравнению с маем.

"Как правило, пик заказов приходится на июнь и связан с наступлением первых жарких дней. Так, например, в первый месяц лета прошлого года на установку кондиционеров было создано 3200 заказов, что почти в 11 раз превышает майские показатели и на 33% больше, чем за весь год. Из-за такой популярности некоторым клиентам приходится ждать очереди неделями", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2019 году — спрос на услуги установки в июне превысил майский в 12 раз — 3750 заказов. "В июле и августе ажиотаж спадает, однако по прежнему остается выше, чем в любой другой месяц в году", — добавляет Ольга.

Вместе с востребованностью растет и средний чек — 2500 грн за установку, что на 25% больше, чем в мае. Суммарно за лето прошлого года на установку кондиционеров украинцы потратили более 2 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем весной.

Весна — начало ажиотажа

Многие готовятся к лету еще весной. Спрос на установку начинает расти в мае: в прошлом году в этом месяце украинцы создали на 75% больше заказов, чем в апреле и почти в 3 раза больше, чем в марте.

"В начале весны, когда спрос на установку еще невелик, у клиента есть возможность выбрать самых квалифицированных мастеров — многие специалисты еще не загружены и будут рады заказам, а стоимость работ монтажа будет ниже", — рассказывает мастер по монтажу сплит-систем.

В среднем стоимость установки в марте обходится в 2 тысячи грн, в апреле — 1900, а в мае — 2100 грн.

Осень и зима — выгодная покупка, но неудачное время для монтажа

В конце осени и зимой цены на кондиционеры снижаются. Многие ритейлеры хотят распродать оставшуюся технику — устраивают акции и предлагают скидки. Просадка по цене также обусловлена слабым спросом — зимой кондиционеры устанавливают на 37% меньше, чем осенью, а осенью спрос на услугу на 58% ниже, чем весной.

Несмотря на низкую стоимость могут возникнуть проблемы с установкой — не каждый мастер согласится монтировать кондиционер под дождем, снегом или при минусовой температуре. Как правило, за дискомфортные климатические условия придется заплатить больше.

"В холодное время года работать снаружи не просто. Нужно часто прогревать краны и места соединения. К тому же, в мороз проверить работу кондиционера не выйдет, придется ждать теплых деньков", — рассказывает мастер по монтажу сплит-систем.

В среднем установка кондиционера осенью обойдется в 2120 грн, а зимой — в 2720 грн.