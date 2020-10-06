Новости компаний 8 минут назад

Когда пора нанять телохранителя

Компания "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ" предлагает услуги профессиональных телохранителей, которые знают, как предотвратить нападение и обезопасить своего нанимателя

Когда пора нанять телохранителя Когда пора нанять телохранителя

Надежный телохранитель — гарант безопасности для успешного человека. К сожалению, успех и богатство влекут за собой неприятные последствия в виде конкурентов, недоброжелателей, врагов. Чтобы они не могли нанести физический вред охраняемому лицу, нужен телохранитель. Название этой профессии прямо говорит об обязанностях специалиста — он охраняет тело своего нанимателя, чтобы никто не мог нанести ему вред прямо или опосредованно. Услугами телохранителя могут пользоваться не только непосредственно бизнесмены, политические деятели, видные общественные персоны, но и их семьи, обеспеченные люди, селебрити, которые хотят защитить себя от потенциально опасных контактов. Востребованы телохранители у звезд шоу-бизнеса, которые вынуждены держать оборону от не всегда адекватных фанатов, желающих прикоснуться к звезде любой ценой.

Компания "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ" предлагает услуги профессиональных телохранителей, которые знают, как предотвратить нападение и обезопасить своего нанимателя. Среди клиентов компании есть политические деятели, судьи, адвокаты, артисты, владельцы бизнеса, то есть те, кто может вызывать зависть, агрессию или в рамках своих профессиональных обязанностей мешать третьим лицам. Часто телохранителей нанимают для детей. Например, если ребенка нужно отвозить в школу, на кружки, при этом родители переживают, что он может быть похищен недоброжелателями, поиск персонального защитника — оправданный шаг.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Те, кто смотрел боевики, наверняка, представляют себе телохранителя как огромного верзилу с накаченными мышцами, которые просто рвут деловой костюм. На самом же деле любой телохранитель должен быть не только спортивен и обладать хорошей физической формой, но у него должен быть острый аналитический ум, потом что часто враги действуют не прямо, нападая с кулаками, а, например, хитростью пытаются нанести физический урон, совершить покушение, убийство или похищение. Телохранитель должен уметь распознавать опасности, наблюдать за людьми, держать в голове множество деталей и оценивать ситуацию на несколько шагов вперед. Нередко телохранителями становятся бывшие бойцы спецслужб, которых тренировали и обучали не только ближнему бою, но и психологическим аспектам противодействия преступности. Поэтому если вы имеете обоснованные причины беспокоиться о своей безопасности, самое время нанять телохранителя.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине биометрические технологии будут искать людей с иммунитетом от COVID-19
В Украине биометрические технологии будут искать людей с иммунитетом от COVID-19
Что такое CVV и CVC на банковской карте?
Что такое CVV и CVC на банковской карте?
Украина делает ставку на титан
Украина делает ставку на титан
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинские фермеры отказываются от выращивания томатов

  3. Ощадбанк получил нового руководителя

  4. В "БРСМ-Нафта" опасаются, что рейдеры спровоцируют взрыв 8 млн л газа на базе под Киевом

  5. На Ивано-Франковск обрушилась буря (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...