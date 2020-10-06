Когда пора нанять телохранителя

Надежный телохранитель — гарант безопасности для успешного человека. К сожалению, успех и богатство влекут за собой неприятные последствия в виде конкурентов, недоброжелателей, врагов. Чтобы они не могли нанести физический вред охраняемому лицу, нужен телохранитель. Название этой профессии прямо говорит об обязанностях специалиста — он охраняет тело своего нанимателя, чтобы никто не мог нанести ему вред прямо или опосредованно. Услугами телохранителя могут пользоваться не только непосредственно бизнесмены, политические деятели, видные общественные персоны, но и их семьи, обеспеченные люди, селебрити, которые хотят защитить себя от потенциально опасных контактов. Востребованы телохранители у звезд шоу-бизнеса, которые вынуждены держать оборону от не всегда адекватных фанатов, желающих прикоснуться к звезде любой ценой.

Компания "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ" предлагает услуги профессиональных телохранителей, которые знают, как предотвратить нападение и обезопасить своего нанимателя. Среди клиентов компании есть политические деятели, судьи, адвокаты, артисты, владельцы бизнеса, то есть те, кто может вызывать зависть, агрессию или в рамках своих профессиональных обязанностей мешать третьим лицам. Часто телохранителей нанимают для детей. Например, если ребенка нужно отвозить в школу, на кружки, при этом родители переживают, что он может быть похищен недоброжелателями, поиск персонального защитника — оправданный шаг.

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Те, кто смотрел боевики, наверняка, представляют себе телохранителя как огромного верзилу с накаченными мышцами, которые просто рвут деловой костюм. На самом же деле любой телохранитель должен быть не только спортивен и обладать хорошей физической формой, но у него должен быть острый аналитический ум, потом что часто враги действуют не прямо, нападая с кулаками, а, например, хитростью пытаются нанести физический урон, совершить покушение, убийство или похищение. Телохранитель должен уметь распознавать опасности, наблюдать за людьми, держать в голове множество деталей и оценивать ситуацию на несколько шагов вперед. Нередко телохранителями становятся бывшие бойцы спецслужб, которых тренировали и обучали не только ближнему бою, но и психологическим аспектам противодействия преступности. Поэтому если вы имеете обоснованные причины беспокоиться о своей безопасности, самое время нанять телохранителя.