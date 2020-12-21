Когда стоит обратиться в МФО?

Благодаря деятельности микрофинансовых организаций, в Украине стало возможным получить кредит онлайн без справки о доходах и поручителей, а также при наличии долгов в других финансовых учреждениях. Одной из таких надежных и проверенных временем компаний является Loany, которая имеет лицензию на деятельность в сфере денежного посредничества и работает через веб-платформу.

Существует ряд ситуаций, в которых лучше отдать предпочтение именно МФО, а не государственным или частным банкам.

Не хватает средств до зарплаты или пенсии

Срочно получить небольшую сумму денег до зарплаты выгоднее в микрофинансовых учреждениях, чем в банках. Среди преимуществ не только возможность получить кредит онлайн на карту без отказа, но и:

прозрачные условия, программы лояльности;

скорость оформления заявки на кредит;

минимальное количество документов (паспорт, идентификационный код, карточка любого банка страны);

возможность оформить кредит онлайн, не выходя из дома;

круглосуточный доступ к сервису.

Приобретение недорогих вещей

При необходимости срочно приобрести ту или иную вещь, лекарства или поймать горящую путевку, МФО тоже может помочь необходимой суммой. Стоит помнить, что перед оформлением займа нужно рассчитать, какую сумму кредита вы сможете погасить без задержек.

На сайте микрофинансовой организации Лоани возможно в любое время быстро оформить кредит без залога и поручителей. Первый микрозайм на карту онлайн может достигать 10000 грн. Далее эта сумма будет повышаться до 25000 грн. На первый кредит компания предлагает клиентам скидку в 50%.

Отказ наиболее вероятен в случае подачи некорректных или недостоверных данных. Вообще МФО предоставляют займы при наличии плохой кредитной истории в других банках. Но при постоянном злостном невыполнении требований финансовых структур представители микрофинансовой организации имеют право отказать в кредите.

Погашение кредита в других учреждениях

Воспользоваться услугами МФО целесообразно при необходимости срочно погасить кредит другому банку. Это избавит от необходимости оформления реструктуризации долга, неприятных разговоров с представителями банка или прихода коллекторов. Также несвоевременная выплата кредитных процентов мгновенно формирует плохую кредитную историю, которая ляжет пятном на репутацию клиента и сделает невозможным дальнейшее оформление займа на крупную сумму. Оформить онлайн-кредит без звонков и проверок очень просто в МФО.

Возврат долга

Несвоевременный возврат долга может испортить отношения с близкими или привести к судебному спору с кредиторами. Этого можно не допустить, если быстро получить деньги в МФО. Круглосуточный сервис дает возможность рассчитаться с кредитором и не потерять хороших отношений с друзьями.

Если нет возможности погасить долг в МФО своевременно, то можно продлить срок погашения кредита. Сделать это надо заранее, так как учреждения накладывают штрафы, которые быстро увеличивают сумму займа.