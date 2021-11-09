Когда в Украине наступит мир и почему карантин ввели не для всех

9 ноября в проекте "Діалог з країною" на телеканале LIVE поднимут вопросы обострения войны на Донбассе и ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Украине.

В частности, ведущий Александр Преподобный и спикеры эфира выяснят, чем грозит обострение войны на Донбассе и принесет ли замена министра обороны мир в стране. В прямом эфире зрители и гости выпуска услышат, что думают о перспективах урегулирования конфликта жители Востока Украины по обе стороны боевых действий. Также во время программы эксперты попытаются разобраться, кто стравливает сторонников и противников вакцинации в Украине, почему карантин ввели не для всех и сколько стоит лечь в больницу с коронавирусом.

К дискуссии присоединятся: глава Госпотребслужбы Олег Рубан, главный инфекционист медицинской сети "Добробут" Станислава Рыкова, первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Арестович, владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, глава объединения "Свобода" Андрей Ильенко, народные депутаты — Наталья Приходько от ОПЗЖ, Роман Костенко — "Голос", Федор Вениславский — "Слуга народу" и другие эксперты и политики.

"Діалог з країною" — это политическое ток-шоу, по формату которого, в течение двух часов ведущий вместе с политиками, представителями власти и экспертами, обсуждают важнейшие для украинцев вопросы — от стоимости проезда в транспорте до геополитики и места Украины в ней.

Новый эфир ток-шоу "Діалог з країною" — сегодня в 21:30 на телеканале LIVE.

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