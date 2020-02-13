Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский зарегистрировал в городе Надворная (Ивано-Франковская область) компанию ООО "Рокот-М", сообщает "Галичина".
По информации издания, основным видом деятельности компании является производство оружия и боеприпасов.
Учредителями предприятия являются американский фонд "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" (Флорида, США) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья".
Конечными бенефициарами ООО "Рокот-М" являются: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Буйнис, Юрий Киперман, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман (Украина), Светлана Дели (Израиль), Юда Мордехай Корф, Цви Уриэл Лейбер (США), Захар Палица и Оксана Палица (Швейцария).
Стоит отметить, что в Надворной располагаются производственные мощности Надворнянского нефте- перерабатывающего завода.
Кроме того, на территории ОАО "НПК-Галичина" в Дрогобыче также зарегистрирована фирма "Таргет-М" с теми же бенефициарами. Эта компания также планирует заниматься производством оружия и боеприпасов.
Как сообщалось ранее, компании приближенного к президенту России Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его оборонным предприятиям РФ для производства оружия.
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