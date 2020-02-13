Бизнес 10 минут назад

Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ

Основным видом деятельности предприятия является производство оружия и боеприпасов

Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ Коломойский зарегистрировал на Прикарпатье компанию по производству оружия — СМИ
Игорь Коломойский, Фото: НВ

Украинский олигарх Игорь Коломойский зарегистрировал в городе Надворная (Ивано-Франковская область) компанию ООО "Рокот-М", сообщает "Галичина".

По информации издания, основным видом деятельности компании является производство оружия и боеприпасов.

Учредителями предприятия являются американский фонд "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" (Флорида, США) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья".

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Конечными бенефициарами ООО "Рокот-М" являются: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алексей Буйнис, Юрий Киперман, Евгений Кричевский, Дмитрий Потишман (Украина), Светлана Дели (Израиль), Юда Мордехай Корф, Цви Уриэл Лейбер (США), Захар Палица и Оксана Палица (Швейцария).

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Стоит отметить, что в Надворной располагаются производственные мощности Надворнянского нефте- перерабатывающего завода.

Кроме того, на территории ОАО "НПК-Галичина" в Дрогобыче также зарегистрирована фирма "Таргет-М" с теми же бенефициарами. Эта компания также планирует заниматься производством оружия и боеприпасов.

Как сообщалось ранее, компании приближенного к президенту России Владимиру Путину олигарха Олега Дерипаски в обход санкциям добывают в Украине кварцит и продают его оборонным предприятиям РФ для производства оружия.

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