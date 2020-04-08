Командная работа в кризис: как переформатировать работу и повысить лояльность сотрудников

Сегодня события развиваются с такой скоростью и непредсказуемостью, что наша логика и реакция просто не успевают. Старые парадигмы и сенсы явно мешают пониманию новой реальности.

Сознание руководителей стран и бизнесов мечется в поисках решений, и как оказывается, привычные паттерны, подходы и ценности явно не работают — ни в медицине, ни в социуме, ни в бизнесе.

Поэтому, когда мы говорим о переформатировании компании, менеджменту нужно в первую очередь задавать главный вопрос — сможем ли мы полностью перестроиться и работать в совершенно новом формате, понимаем ли мы, как будет выглядеть общество и наша бизнес модель в будущем? Например, если вы работаете в сфере услуг — подумайте, будет ли эта услуга нужна через год? Возможно, вам стоит искать новое направление, знакомиться с новыми партнерами и искать онлайн выход на новые сегменты потребителей. Ваши решения о переформатировании компании должны базироваться на новых стратегиях, а они сейчас пока еще вряд ли известны.

Понятно, что первое, с чем сталкиваются все бизнесы — задача максимально сократить постоянные и переменные расходы. Собственникам бизнесов важно организовать экономию зарплатного фонда, но так, чтобы не потерять тех управленцев и ключевых сотрудников, которые способны мыслить стратегически и перестраивать бизнес-процессы. И если ваши решения в период полной остановки бизнеса не находят отклика в сознании ваших руководителей — возможно это индикатор того, что дальше вам будет сложно развиваться вместе. Это своеобразный тест на партнерство. Ситуация такова, что поддержка компании со стороны сотрудников в разы важнее, чем поддержка сотрудников компанией, как бы парадоксально это не звучало… Если мы хотим работать после карантина — наша задача максимально вложиться в защиту и развитие нашего предприятия. Большое теперь зависит от отношения и действий малого. Мы в одной лодке, и сейчас каждый пассажир — это непосильный груз, и на вашем борту должна остаться только эффективная команда.

Рекомендации давать сегодня сложно — нет пока понимания новых связей в обществе и потребительских привычек.

Но совершенно точно одно — настала эра, когда руководителям стоит более смело давать возможность сотрудникам искать новые решения, тестировать свои идеи и форматы и экстраполировать на тему будущих стратегий. Тестирование небольших инициатив дает возможность изучить реакцию вашей аудитории, получая максимально быструю и объективную обратную связь. Это может привести к возникновению уникальных для вашего бизнеса решений. Помимо того, это отличный способ распознать компетенции Ваших сотрудников и развить их.

Не менее важно создать конструктивное коммуникационное поле для вашей команды. Его цель — делиться промежуточными наблюдениями и "замерами пульса" каждый день. Задайте определенный ритм и формат коммуникации и выдерживайте его. Ставьте открытые вопросы, модерируйте командные обсуждения — во-первых, это может помочь доформировать ваше видение, а во-вторых — это отличный способ поддержать уровень вовлеченности и лояльности в коллективе.

Нашей компании очень помогают образовательные инициативы в онлайн формате, которые мы развивали в течение года. Мы ежедневно учимся с 8:30 до 10:00, постоянно обмениваемся информацией, проводим практикумы по бизнес-стратегии онлайн по всем наших бизнес-направлениям, и даже проводим ежемесячные онлайн экзамены. Сейчас ценность этого образовательного инструмента ощутима как никогда — наши внутренние связи только укрепляются, и мы драйвим и мотивируем друг друга искать новые решения и подходы. Ведь во время физической изоляции необходимо усиливать социальную принадлежность и вовлеченность.

Если нам удастся в сегодняшних обстоятельствах раскрыть потенциал сотрудников и сохранить целостности команды — мы получим шанс пережить кризис и стать сильнее.

Елена Добророднева, директор по организационному развитию холдинговой компании UFuture