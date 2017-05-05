Комитет Европарламента поддержал расширение квот на часть украинской аграрной продукции — Кутовой

05 мая 2017, 13:46
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Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли отказался расширять квоты на украинские томаты. пшеницу и мочевину, но расширил квоты на мед, виноградный сок, кукурузу, ячмень и овес

Комитет Европарламента поддержал расширение квот на часть украинской аграрной продукции — Кутовой | АПК | Дело Увеличить картинку

Комитет Европарламента по вопросам международной торговли поддержал расширение беспошлинных квот для части украинской сельхозпродукции. Примерный объем квот составит $196,95 млн. Об этом сообщил министр аграрной продукции и продовольствия Тарас Кутовый.

Кутовый отметил, что это промежуточное решение.

"Несомненно, мы понимаем, что речь идет о промежуточном этап согласования и впереди пленарное заседание Европарламента и заседание Совета министров ЕС. Но мы надеемся. что уже к концу мая будет принято окончательное решение", — сообщил министр.

Расширение квот касается меда (3 тыс. тонн), виноградный сок (500 тонн), кукурудза, кукурудзная мука и гранулы (650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (7,8 тыс. тонн), овес (4 тыс. тонн), ячмень, ячменная мука и гранулы (350 тыс. тонн).

Напомним, комитет Европарламента по вопросам международной торговли отказал в расширении квот для томатов, пшеницы и мочевины. Но украинские чиновники настаивают, что это промежуточное решение, и что они будут настаивать на расширении еспошлинных квот и на эту продукцию.

По материалам: "Дело"
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Теги: аграрии , сельхозпродукция , европарламент , квоты

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Комитет Европарламента поддержал расширение квот на часть украинской аграрной продукции — Кутовой | АПК | Дело
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