Энергетика 30 минут назад

Компании Ахметова возглавили рейтинг поставщиков электроэнергии DiХi Group

Победителем стало ООО "Киевские энергетические услуги"

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Компании, владельцем которых является Ринат Ахметов возглавили рейтинг ТОП-50 поставщиков электроэнергии представленный аналитическим центром DiХi Group. Об этом говорится в сообщении DiХi Group.

Так, первое место заняла компания ООО "Киевские энергетические услуги", на втором месте ООО "Днепровские энергетические услуги", на третьем — "Донецкие энергетические услуги". Все три компании принадлежат Ринату Ахметову. 

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Согласно сообщению, средний рейтинговый балл поставщиков вырос, а уровень их развития постепенно выравнивается. По сравнению с пилотным выпуском рейтинга, средний рейтинговый балл ТОП-50 компаний вырос с 0,345 до 0,359 (+ 4%), что в целом демонстрирует определенный прогресс в работе поставщиков на рынке.

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Рейтинг ТОП-50 поставщиков электроэнергии. Фото DiХi Group.

В рейтинге традиционно представлены три группы: лидеры, середняки и скрытые резервы. Распределение поставщиков по группам практически не изменился, а наибольший прогресс продемонстрировала группа "скрытые резервы". Как и в пилотном выпуске, в группу "лидеров" вошли только три поставщика, количество "середняков" сократилась с 28 до 27, а "скрытые резервы" — выросли с 19 до 20 компаний. Вместе с тем, все еще сохраняется заметный отрыв группы "лидеров" от "середняков". Наиболее заметно уровень развития вырос в группе "скрытые резервы" (+ 13,1%).

ТОП-5 прыжков в рейтинге показали: ООО "Киевская областная ЭК" (+19 позиций), ООО "ТЭК" (+18), ООО "Энерджи 365" (11), ООО "Львивенергозбут" (+6), ООО "Кировоградская областная ЭК" (6).

ТОП-5 провалов принадлежат ООО "Одесская областная ЭК" (-26 позиций), ООО "Энерго Сбыт Транс" (-14), ООО "Черкасиенергозбут" (-12), ООО "Херсонская областная ЭК" (-10) , ООО "Энерго Винница" (-8).

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа энергорынка — выполнение обязательств Украины перед Евросоюзом. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены на электричество. Рынок электроэнергии был введен в так называемом защищенном режиме — правила купли-продажи электроэнергии на РСВ и ВСР предполагают девятимесячный переходный период, в течение которого производители электроэнергии в заявках на ее продажу должны применять цену, не превышающую максимальное значение средних ценовых показателей за последние три месяца до введения новой модели рынка.

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