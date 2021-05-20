Компания "Агро Газ Трейдинг" заявила о прессинге со стороны фискальной службы

Коммерческая компания "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого газа для Одесского припортового завода, заявила о фабрикации против нее уголовного дела со стороны Государственной фискальной службы.

Об этом сказано в заявлении на сайте АГТ.

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"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам", — сказано в заявлении.

В АГТ заявляют, что правоохранители не располагают какими-либо доказательствами, а в основу уголовного дела положены манипулятивные данные, взятые из Сети:

"Правоохранительный орган инкриминирует ООО "Агро Газ Трейдинг" незаконный сбыт излишков карбамида, произведенного на мощностях АО "Одесский припортовый завод", и уклонение от уплаты налогов. Однако следствие не располагает оперативными данными, показаниями свидетелей или контрольными закупками, которые могли бы подтвердить данный факт. Версия следствия основывается на информации, взятой из зарубежных сайтов в сети Интернет и спекулятивных предположениях уполномоченных лиц ГФС относительно объема приобретенного в 2020 году природного газа и объемов реализованной продукции за этот же период".

В АГТ отмечают, что сотрудники ГФС оказывали давление на генерального директора компании, следя за его жилищем и личным транспортом. На следующий день после обысков в рабочем кабинете гендиректора АГТ была обнаружена аппаратура для видео- и аудионаблюдения, о чем поданы соответствующие заявления в Нацполицию.

В АГТ указывают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.

"За всю историю деятельности ООО "Агро Газ Трейдинг" всегда идет навстречу контролирующим и правоохранительным органам в каких-либо процессах и предоставляет запрашиваемую документацию даже в том случае, если это является правом, а не обязанностью компании. Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов", — резюмируют в АГТ.