Компанія L'Oréal увійшла в ТОП-10 найбільш привабливих роботодавців світу для студентів

Компанія L'Oréal стала єдиною компанією Франції та Європи, яка увійшла в десятку у рейтингу найбільш привабливих роботодавців світу для студентів та випускників за версією Universum.

Так, компанія посіла 10 місце у всесвітньому рейтингу, піднявшись на дві позиції з 2019 року. L'Oréal є єдиною компанією Франції та Європи, яка увійшла в першу десятку цього престижного рейтингу. У період з жовтня 2019 року по березень 2020 року понад 235 тисяч студентів спеціалізації "Бізнес" та "Інжиніринг/ІТ" і випускників з 12 країн світу з найбільш розвиненою економікою оцінювали роботодавців за 40 критеріями, відмічаючи, на що вони орієнтуються у першу чергу при виборі майбутнього роботодавця.

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Група також піднялась на дві позиції в категорії найбільш привабливих роботодавців для студентів спеціалізації "Інжиніринг/ІТ" — з 19 на 17 місце.

Компанія L'Oréal, яка щороку отримує понад мільйон заявок про прийом на роботу і працевлаштовує 5000 стажерів, отримала визнання за своє креативне середовище, енергію, привабливі продукти та послуги, а також навчання, яке вона пропонує співробітникам.

"Це визнання є дуже важливим для L'Oréal. Обираючи нас одним із 10 найкращих роботодавців, студенти спеціальності "Бізнес" визнають такі цінності L'Oréal, як відкритість, відповідальність та соціальні й екологічні зобов"язання", — зазначив Жан-Клод Ле Гран, Виконавчий Віце-президент з управління персоналом та розвитку талантів у L'Oréal. "У часи економічної невизначеності в контексті Covid-19 L'Oréal сьогодні як ніколи віддана підтримці молодого покоління, яке починає свій професійний шлях".

ДОВІДКА

Рейтинг найбільш привабливих роботодавців світу за версією Universum складається за результатами опитування, яке проводиться у 12 країнах світу з найбільш розвиненою економікою: Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Росія, Південна Корея, Велика Британія і США. Ці 12 ринків становлять 70% світової економіки. Збір даних здійснювався з жовтня 2019 року до березня 2020 року. Більше інформації за посиланням.

Про компанію L'Oréal

Вже понад 100 років група L'Oréal присвячує себе служінню красі. Завдяки своєму унікальному міжнародному портфелю з 36 взаємодоповнюючих брендів, обсяг продажів Групи в 2019 році склав 29,87 млрд євро, в компанії працює 88 тисяч осіб по всьому світі. Продукція L'Oréal як світового лідера в косметичній галузі, присутня у всіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, в безмитній роздрібній торгівлі, фірмових магазинах і електронній комерції.

Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4100 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L"Oréal. Зобов'язання L'Oréal в охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства. Більше інформації на сторінці.