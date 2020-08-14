Компания Телетрейд предупреждает клиентов о ложной информации в сети

5 августа, в Информационном агентстве "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция, на которой адвокат и представитель известной в Украине международной финансовой компании Телетрейд Евгений Солодко заявил об информационной атаке на своего клиента.

Согласно его заявлению, все началось с пресс-конференции "обманутых вкладчиков Телетрейда", которая состоялась 28 июля в информационном агентстве "УНИАН". Участники обвинили биржевого брокера в мошенничестве. За конференцией последовал ряд статей, началось активное продвижение в СМИ негативных материалов, видео, фейковых негативных отзывов о работе компании. Также было создано ряд сайтов, где размещалась ложная информация о компании, которая не соответствует действительности. Все эти материалы были призваны дискредитировать компанию Телетрейд и, что важно, не подкреплялись убедительной доказательной базой.

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Евгений Солодко комментирует сложившеюся ситуацию так: "есть международная брокерская компания Телетрейд, которая осуществляет свою деятельность на финансовых рынках. Вы все прекрасно знаете, как чувствителен финансовый сектор к любым негативным сообщениям. И вот эта компания стала жертвой медиа терроризма. Против этой компании началась информационная война, и доверие ее клиентов, которое она зарабатывала в течении 25-ти лет своей деятельности сейчас может пошатнуться. Какая выгода и цель этого? Конечно, запугать компанию, что бы она готова была на все, чтобы остановить этот негатив. А конечной целью, как это обычно и бывает являются деньги. Кто за этим стоит? И на этот вопрос есть ответ".

Пресс-секретарь Телетрейд в Украине пояснила: "в настоящее время компания проводит расследование и устанавливает круг лиц, причастных к информационной атаке на компанию. Мы подозреваем, что этими лицами являются сотрудники рекламного агентства Амиллидиус, с которым компания Телетрейд сотрудничала несколько лет вплоть до начала 2020 года. Сложность ситуации заключается в том, что Амиллидиус занимался управлением репутацией Телетрейд в Украине, а в настоящее время похоже делает все чтобы ее уничтожить. Вот такой подрядчик. Совместно с юристами в настоящее время собираются доказательства этих неправомерных действий для передачи их в правоохранительные органы".

Телетрейд продолжает бороться

Компания Телетрейд обратилась с официальным открытым письмом в украинские СМИ, в котором предупредила их об информационной атаке со стороны недоброжелателей, опровергла все обвинения и призвала медиа не становиться площадкой для размещения клеветнической и заведомо ложной информации о своей деятельности.

"Рано или поздно все это закончится. Заказчики этой порочащей нас кампании должны в конечном счете осознать, что на уступки вымогателям мы не пойдем. Более того, любая информационная атака требует незаурядного финансового ресурса — размещение статей, организация событий, реклама в соцсетях. То, что сейчас происходит в СМИ — системно, продуманно и стоит немалых денег. Только лишь это должно наталкивать на мысль, что ни о каких "обедневших обманутых вкладчиках" не может быть и речи. Мы очень благодарны тем СМИ, которые откликнулись на наше открытое письмо и отказались быть инструментом в руках вымогателей. Мы знаем, кто стоит за этой атакой, и готовы к решительным действиям по защите своей репутации в суде" — говорит пресс-секретарь Телетрейд в Украине.

Открытость компании к медиа и готовность к общению с журналистами перекрыла заказчикам информационной атаки доступ к авторитетным украинским изданиям. Но на этом мошенники не остановились — теперь их площадкой для коммуникации стали соцсети, в частности Facebook. На данный момент в социальной сети запущено 23 рекламных компании с материалами, порочащими репутацию брокера. Злоумышленники используют все возможные методы для того, чтобы очернить Телетрейд в глазах их клиентов.

В компании Телетрейд заявляют, что они и дальше остаются надежным партнером для своих клиентов в предоставлении услуг для работы на финансовых рынках на территории стран Европы, Азии, Америки. Телетрейд продолжает работать в обычном режиме, и ни одна информационная атака не может помешать компании обслуживать клиентов.

Солодко также рассказал, как в компании будут бороться с распространением ложной информации о себе, в том числе, и в соцсетях.

"Во-первых, можно провести киберрасследование, всегда остаются следы в виде переписки, аккаунтов, информации у регистраторов доменов и многое другое. Во-вторых, в настоящее время в рамках правового поля существует достаточное количество способов установить людей, причастных к совершению данных незаконных действий. Мы продолжаем активно собирать доказательную базу и уже написали ряд заявлений в соответствующие органы. Мы отчетливо понимаем, что такие действия не должны остаться безнаказанными и хотим, чтобы наш опыт стал примером для многих других компаний и людей, которые, если вдруг окажутся в подобной ситуации, не отчаивались, а боролись и защищали свое доброе имя. Поэтому, мы обязательно накажем виновных и преподадим урок для тех, кто не брезгует такими грязными методами зарабатывать себе на жизнь".