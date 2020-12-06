Компания Unilever экспериментально вводит 4-дневную рабочую неделю

Мировой производитель потребительских товаров Unilever на год переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента.

Об этом сообщает Reuters.

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Указано, что руководство компании решило провести эксперимент и временно перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

В частности, такой формат протестируют в подразделении Unilever в Новой Зеландии — в этой стране у компании нет производства, а команда из 81 человек работает в продажах, дистрибуции и маркетинге.

При этом заверяется, что переход на новый режим не отразится на зарплатах сотрудников. Объем работы также не уменьшится.

Как пояснил, управляющий директор Unilever в Новой Зеландии Ник Бэнс, цель эксперимента — начать измерять продуктивность объемами, а не временем.

Известно, что для анализа результатов Unilever привлечет бизнес-школу Сиднейского технологического университета. Если эксперимент окажется удачным, компания рассмотрит вариант перевода на четырехдневную рабочую неделю 155 тысяч сотрудников по всему миру.

Как отмечается, к подобной тенденции начинают присоединяться и другие глобальные компании. К примеру, в 2019 году команда Microsoft в Японии также провела эксперимент, в ходе которого закрывала офисы каждую пятницу. Несмотря на то, что количество времени, проводимого на работе, резко сократилось, производительность, измеряемая количеством продаж на одного сотрудника, выросла почти на 40%.

Напомним, Министерстве социальной политики предлагают ввести три новых режима работы, которые ранее не были урегулированы законодательно: гибкий график, удаленная работа и самостоятельная организация рабочего времени.

Как сообщалось ранее, по данным опроса Института экономических исследований (IFO), 8,5% немецких компаний в перерабатывающей промышленности планируют в ближайшие три месяца перейти на неполный рабочий день.