Конкуренция поставщиков газа сэкономила "Укртрансгазу" больше 2 млрд гривень

ПАО "Укртрансгаз" закупит природный газ для технологических нужд в среднем по 5920-6396 грн за тыс. куб. м (без НДС и транспортировки) благодаря переходя от переговорной процедуры к аукциону. Об этом заявляют в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" (100% акционер "Укртрансгаза".

Ежегодно оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" закупает большой объем природного газа для технических нужд — около 2 млрд куб. м газа. В прошлые годы "Укртрансгаз" закупал необходимый объем у "Нафтогаза" — как у единственного поставщика, располагающего необходимым объемом.

В 2017 году "Укртрансгаз" снова объявил тендер на закупку 2,5 млрд куб. м газа, выиграть который мог только его акционер "Нафтогаз". Хотя в тендере попытались участвовать другие поставщики газа, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обнаружил, что критериям отвечает только "Нафтогаз". Тендер был отменен (менее двух участников торгов) и, если бы ситуация повторилась, "Укртрансгаз" мог бы вновь купить газ по переговорной процедуре.

Однако в компании решили разбить закупку на 10 лотов — по 218 млн куб. м газа каждый. В общей сложности, на торги пришли 7 компаний (еще одну исключили за несоответсвие условиям тендера).

Диапазон цен, по которым "Укртрансгаз" купит газ, 5920 — 6396 грн за тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и доставки) — при ожидаемой стоимости 7670 грн.

"Нафтогаз" выиграл три лота из семи на сумму 4,12 млрд грн. Частные трейдеры выиграли по одному лоу: ООО" ЭРУ Трейдинг" — на 1,35 млрд грн, Trafigura Ukraine (дочка международного трейдера) — на 1,35 млрд грн, ООО "Газоторговая компания" — на 1,33 млрд грн и ООО "Энергосервисная компания "ЭСКО-Север" – на 1,29 млрд грн.

Во время торгов выяснилось, что самую низкую цену удалось дать частной газодобывающей компании из группы Burisma Николая Злочевского.

Поставки газа ожидаются с апреля по декабрь 2017 года. Ежемесячная цена поставки будет индексироваться по формуле к цене газа на ликвидном немецком газовом хабе NCG.

Поскольку из 10 лотов торги прошли только по семи, "Укртрансгаз" проведет еще одну закупку газа в начале осени 2017 года.