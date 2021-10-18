Косметика люксовых брендов: 5 лучших продуктов для ухода

Чем отличается люкс от масс-маркета?

Этот вопрос задают большинство покупателей, взглянув на цену элитной косметики. Давайте разберемся, выделив основные отличия.

Состав. В люксовую косметику входят исключительно отборные компоненты, и большинство из них — натуральные. Подпишитесь на канал DELO.UA

Оформление. Селективные бренды уделяют особое внимание внешнему виду продуктов, используя изысканные сочетания разных цветов и фигур. Упаковки средств изготавливаются из специальных материалов. Каждый миллиметр дизайна таких продуктов буквально "кишит" эксклюзивностью и роскошью.

Рекламные интеграции. Чтобы представить новинку, производители люкса приглашают известных актеров, моделей, артистов.

Возможности. Люксовая косметика способна решать серьезные проблемы с кожей и обеспечивать ее надежную защиту от внешних воздействий.

Комфорт. Безусловно, благодаря потрясающему дизайну продуктами приятно пользоваться. А как насчет эргономичности? Элитные бренды оснащают баночки, тубы, бутылки мегаудобными дозаторами.

Какие бренды можно назвать элитными?

Chanel, Giorgio Armani, Dior, Clinique, Lancome, Shiseido, Estee Lauder, Givenchy, YSL и т. д. — селективные бренды с мировым именем. Продукция этих производителей годами завоевывает любовь потребителей качеством, результатом, комфортными текстурами, роскошными дизайнами и действенными формулами.

5 лучших ухаживающих продуктов сегмента люкс

Готовы окунуться в мир шика и роскоши? Фантастическая пятерка косметики, которая перечисленная далее, станет настоящим кладезем красоты кожи!

Guerlain Abeille Royale

Сыворотка Guerlain — настоящий бестселлер! Она насыщена микросферами королевской черной пчелы. Компонент активно работает над увлажнением, питанием, упругостью и эластичностью кожи. Средство восстанавливает оптимальный уровень гидратации, защищая от сухости и шелушения. Средство способствует разглаживанию мимических морщин, подтяжке контуров и свежести лица, шеи и зоны декольте. Благодаря невесомой консистенции сыворотка мгновенно усваивается, не оставляя липкой пленки. Продукт оценили многие знаменитости, среди которых украинский блогер с двухмиллионной аудиторией Sashaabo.

Helena Rubinstein Powercell 24H Eye Care

Крем Helena Rubinstein обеспечивает уход за деликатной зоной вокруг глаз, эффект от которого невозможно не заметить! Средство насыщенно высокой концентрацией гиалуроновой кислоты, витамина Е, кофеина и критмума морского. Компоненты заметно омолаживают кожу, способствуют выводу токсинов, укрепляют тургор чувствительной области. Они борются с усталым видом: устраняют пигментацию, отечность и темные круги. Продукт разглаживает морщины, предотвращая возникновение "гусиных лапок".

Lancome Hydra Zen Anti-Stress Moisturising Cream SPF 15

Увлажнение и защита — основное действие крема элитного бренда Lancome! Состав продукта обогащен натуральными растительными экстрактами и запатентованным комплексом NeuroCalm™ — компоненты снимают раздражение, вызванное негативным влиянием окружающей среды. Средство укрепляет естественный защитный барьер, насыщает недостающей влагой и успокаивает кожу. Содержание солнечного фильтра SPF 15 обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения в условиях городской среды.

Sisleya L'Integral Anti-Age Concentrated Firming Body Cream

Ваше тело — храм вашей души! Оно несомненно заслуживает безупречного ухода. Специалисты французского бренда Sisley представили мощный эликсир красоты и молодости на основе натуральных компонентов растительного происхождения. Благодаря богатой природными экстрактами формуле продукт стимулирует клеточные процессы, оказывает антиоксидантное воздействие, дарит активный лифтинг. Он обеспечивает глубокое увлажнение с эффектом салонной процедуры, словно вы неделю посещали спа. Средство поддерживает упругость и эластичность, предотвращая образование морщин, дряблости и провисаний.

Dior Capture Youth Age-Delay Progressive Peeling Creme

Крем невероятно нежной консистенции Dior способен творить чудеса! Косметическое средство содержит флорентийский ирис и витамин В3, обеспечивающие деликатный пилинг-уход. Его действие охватывает глубокое очищение, разглаживание и восстановление лица. Продукт бережно отшелушивает ороговевшие клетки, оставляя кожу безупречно нежной, мягкой и гладкой. Он нейтрализует активность свободных радикалов, тем самым предотвращая преждевременное старение.

Чистая, здоровая, сияющая кожа — лучший макияж! А достичь такого эффекта вам помогут действенные и правильно подобранные косметические средства.