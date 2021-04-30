КРАИЛ не может заставить операторов заниматься их медийным продвижением, — Антон Кучухидзе

Глава Гемблинг Ассоциации Украины Антон Кучухидзе заявляет, что операторы должны начать самостоятельно работать над своей репутацией. Лицензиатам в первую очередь нужно заняться своей репутацией в медиа, а только потом думать о маркетинговой выгоде.

Об этом эксперт рассказал в ходе круглого стола "Социальная ответственность игорного бизнеса" в пресс-центре Українських Новин.

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"Операторы должны понять, что маркетинг не объясняет, что вы продаете. Пиар же всегда показывает ваши лица, ваши цели, вашу социальную роль и так далее. Вывески на центральных улицах государства, они же имеют и обратный эффект. Людям надоедает видеть постоянные призывы к игре. Оператор должен показать, что он не просто хочет постоянно играть и привлекать к игре клиентов. Нужно показать, что он думает о государстве, об обществе, защите, своей социальной роли," — объяснил Антон Кучухидзе.

Эксперт также обратил внимание на материалы некоторых профильных украинских изданий, которые пишут о рынке азартных игр. По его словам статьи чаще написаны об игре и для игроков, в них нет более глубокого информационного раскрытия вопроса социальной роли бизнеса.

Глава Гемблинг Ассоциации Украины уточняет: "Главным заказчиком является оператор. Именно он определяет, что о нем будут писать. Конечно же если он умеет сотрудничать с медиа. Об этом нужно заботиться на второй день после получения лицензии, а не только когда начинается дискурс о референдуме. Поэтому это вопрос к самому рынку — почему их маркетологов видно, а пиарщиков — нет?"

При этом по словам Антона Кучухидзе Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) делает все, что от них зависит. С точки зрения закона, основная функция КРАИЛ информировать о политике азартных игр. Однако действий государственного Регулятора о решениях для такого широкого рынка как игорный бизнес, однозначно недостаточно.

Эксперт отметил, что поддержка большинства придет к рынку азартных игр, только когда операторы займутся своим позиционированием и перестанут делать ставку только на маркетинговую активность.