Кредит под залог квартиры — это простое и выгодное решение для реализации своей мечты! Такой кредит позволяет получить крупную сумму всего за один день, имея в своём распоряжении только квартиру. Здесь не нужны справки о доходах и длительные проверки платёжеспособности.

Даже если ранее были просрочки, это не повод для отказа в кредите — более 80% желающих уже получили положительный результат по заявке! Таким кредитом может воспользоваться любой гражданин Украины в возрасте от 18 лет. Более того, в https://capital-invest.com.ua/ru/ можно оформить заём, даже не имея собственной квартиры!

Для этого нужно получить официальное разрешение у владельца на сдачу квартиры под залог или разделить обязательства по кредиту с родственником. Такой вид кредитования может стать единственным способом получить деньги для студентов, пенсионеров и людей, которые временно не работают или работают неофициально.

Пакет документов здесь минимален: паспорт, идентификационный код, документы на недвижимость (техпаспорт, документы на право собственности). Само же залоговое кредитование популярно благодаря следующим преимуществам:

Низкая процентная ставка — в Capital Invest можно оформить кредит под 1,8% в месяц. Недвижимость — это гарантия оплаты платежей, поэтому кредитору не нужно завышать ставку или устанавливать жёсткие условия кредитования.

— в Capital Invest можно оформить кредит под 1,8% в месяц. Недвижимость — это гарантия оплаты платежей, поэтому кредитору не нужно завышать ставку или устанавливать жёсткие условия кредитования. Выдача крупной суммы на руки — можно получить до 80% рыночной стоимости квартиры. Размер кредита зависит от состояния недвижимого имущества: новостройка, престижный район города и прочие детали увеличивают сумму займа.

— можно получить до 80% рыночной стоимости квартиры. Размер кредита зависит от состояния недвижимого имущества: новостройка, престижный район города и прочие детали увеличивают сумму займа. Удобный срок выплат — от 3 месяцев до 5 лет. Чем больше срок кредитования, тем меньше платёж. Заёмщик может отрегулировать размер ежемесячного платежа, уменьшая или увеличивая срок кредитования. Это позволит оплачивать кредит без каких-либо финансовых нагрузок.

В Capital Invest кредит оформляется в три этапа: 1) подача заявки на кредит; 2) осмотр и оценка недвижимого имущества; 3) подписание кредитного договора и получение необходимой суммы на руки.

Кредит под залог квартиры позволяет получить недостающую сумму для развития бизнеса, покупки машины, дорогостоящей техники или жилья. Не нужно указывать, на что будут тратиться деньги.

А главное, можно продолжать пользоваться залоговым имуществом, никому не передавая право собственности. Можно сдавать квартиру в аренду или жить там самому, главное — вовремя оплачивать кредит! Единственный запрет касается продажи или дарения жилья.