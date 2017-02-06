Кредиторы "Метинвеста" одобрили реструктуризацию задолженности компании

Держатели еврооблигаций и банки-кредиторы международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" поддержали реструктуризацию ее обязательств, сообщила холдинговая компания группы Metinvest B.V. (Нидерланды) на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли держатели еврообондов и банки-кредиторы во время собраний 6 февраля.

В дальнейшем реструктуризация обязательств группы должна быть одобрена Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales), соответствующее заседание которого запланировано 8 февраля 2017 года.

В конце декабря 2016 года "Метинвест" обратился к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций и все кредиты по предэкспортному финансированию — в одну кредитную линию.

Компания, в частности, предложила объединить все три выпуска еврооблигаций — с погашением в 2016 году, с погашением в 2017 году и с погашением в 2018 году — в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию — в одну кредитную линию.

По состоянию на 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.

Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) во время заседания 17 января предоставил Metinvest B.V. разрешение на созыв отдельных собраний держателей облигаций и кредиторов по предэкспортному финансированию по вопросу реструктуризации обязательств перед ними.

Оба собрания запланированы 6 февраля 2017 года в 10:00 по лондонскому времени в офисах компании Allen & Overy LLP.

После проведения собраний, ориентировочно 8 февраля 2017 года, пройдет следующее слушание в суде Англии, на котором будет подано прошение о санкционировании схемы относительно реструктуризации.

Компания ожидает, что реструктуризация будет имплементирована приблизительно через три недели после этого слушания.

По состоянию на 16 января 2017 года держатели облигаций, представляющие приблизительно 87% всех непогашенных облигаций, а также кредиторы по предэкспортному финансированию, представляющие приблизительно 99% всей задолженности по этим кредитным линиям, подписали соглашения об обязательствах кредиторов способствовать реструктуризации, в том числе, путем голосования за схему относительно реструктуризации. Таким образом, было получено необходимое большинство голосов для утверждения схемы относительно реструктуризации.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".