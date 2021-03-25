Кредитование в розничных сетях. IT решение для ритейла: POS-кредитование

В Украине стали популярными и уже не вызывают опасений при покупках такие виды финансовых услуг, как оплата частями, рассрочка, "Плати позже" и кредитный лимит, которые выдаются не банками, а финансовыми компаниями. Крупные торговые игроки (ритейл и е-коммерс, автосалоны, клиники, застройщики, телеком операторы) активно открывают свои финансовые компании для "бесшовного" обслуживания максимального количества клиентов.

Основные проблемы при запуске собственных кредитных продуктов — сложность и скорость реализации, качество и гибкость программного обеспечения, стоимость самого решения и поддержки его на всех этапах.

Именно они и отпугивают многих участников рынка и мешают реализации. Однако интерес к внедрению внутренних кредитных услуг в своих собственных сетях очень большой, и мы предлагаем отличное решение для отказа от внешнего банковского кредитования.

Как решить вопрос технической реализации собственных кредитных продуктов?

Компания Neo-Fin разработала собственный IT модульный продукт, который обеспечивает максимально быстрый запуск внутреннего кредитного проекта в течение 10-30 дней. При этом финансовые операции будут производиться с полным соответствием всем требованиям НБУ.

Таким образом, ПО от Neo-Fin в комплексе решает вопрос с технической и законодательной стороны. Передаваемый исходный код IT-решения гарантирует максимальную гибкость и независимость для заказчика. Neo-Fin предоставляет полную свободу кастомизации, надстроек и улучшений исходного продукта полностью на стороне заказчика. Это удобно клиентам, и пока что редкость на рынке кредитных решений, где около 60% исходного кода являются собственностью подрядчика.

Доступность и технологичность — основные преимущества решения Neo - Fin

Программное обеспечение Neo-Fin позволяет компаниям в короткий срок запустить полноценный сервис кредитования как онлайн, так и офлайн. В пакет программ включены все функции от создания сайта при помощи конструктора до сервиса регистрации, выдачи кредита и дальнейшего его сопровождения. В том числе вы получаете White Label мобильное приложение под iOS или Android. Так же допускается доработка существующего мобильного приложения торговой сети с дополненным функционалом кредитных решений. Это надежно, выгодно и удобно для любой компании.

К основным преимуществам готового коробочного решения от Neo-Fin можно добавить также следующие:

максимальная скорость запуска решения "под ключ" — от 10 дней;

запуска решения "под ключ" — от 10 дней; цена в десятки и сотни раз выгоднее , чем писать "с нуля";

, чем писать "с нуля"; надежная и проверенная архитектура для максимального масштабирования IT-решения по сравнению с аналогами;

для максимального масштабирования IT-решения по сравнению с аналогами; гибкость и независимость за счет открытого исходного кода и возможности самостоятельных доработок;

за счет открытого исходного кода и возможности самостоятельных доработок; быстрая техническая поддержка от финтех-специалистов Neo-Fin;

техническая от финтех-специалистов Neo-Fin; все модули в одном комплекте, а сам продукт создан на базе самых современных технологий;

интуитивно понятный интерфейс бизнес-пользователя;

бизнес-пользователя; все необходимые интеграции доступны "из коробки" и нет необходимости тратить время на изучение документации платежных систем, бюро кредитных историй, телеком-провайдеров, маркетинговых сервисов, баз для финансового мониторинга и сторонних скоринговых систем.

Спортбанк, МТБ Банк, Окси Банк, Банк Клиринговый Дом, Easy Cash и другие компании уже воспользовались решением "Neo-Fin".

Компания NeoFin предоставит для вашего бизнеса полноценный и готовый к работе кредитный продукт в минимальные сроки!

Хотите узнать подробнее? Запросить консультацию