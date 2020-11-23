Критерии выбора нового автомобиля

Выбор машины — ответственный шаг, с которым сталкиваются многие автомобилисты. Подбор транспортного средства зависит от ряда факторов — начиная от цели приобретения и заканчивая финансовыми возможностями покупателя. Из-за большого разнообразия моделей порой бывает сложно сделать выбор, особенно если речь идет о новом автомобиле. Ниже разберем основные параметры, которые позволят выбрать машину, соответствующую определенным нуждам.

Определитесь с целью

В первую очередь нужно определиться с назначением приобретаемого транспорта. Именно от этого зависит последующий выбор. Сразу определите, что или кого вы планируете возить, как далеко и насколько часто. После этого с учетом собственных нужд обозначьте бюджет. Только ответив себе на основные вопросы, можно определяться с маркой и моделью.

Отечественное авто или иномарка

Более бюджетные варианты, как правило, выбирают выпускники автошкол. Страх повредить новую машину по неопытности усиливается не особо высоким качеством украинских дорог. Поэтому если речь идет о приобретении нового авто, вполне можно выбирать модель из бюджетного сегмента.

Машины российского или украинского автопрома характеризуются дешевизной, отсутствием сложностей при ремонте, а также доступностью комплектующих. Отечественные автомобили могут ремонтироваться и обслуживаться на любых СТО. Для покупки запчастей не нужно искать специализированные магазины и сильно тратиться. Ко всем недостаткам таких автомобилей можно приспособиться.

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технологическая оснащенность;

презентабельность;

отличные характеристики;

высокое качество сборки;

долговечность.

Отечественные авто, как правило, не могут конкурировать с иномарками. Такие машины более надежные, практичные и комфортные. И хотя цены на комплектующие немного выше, вероятность неисправностей ниже.

Габариты авто

Для городских условий эксплуатации одним из самых популярных вариантов кузова является хэтчбек. Такие машины характеризуются компактностью, удобством парковки, при этом их расход топлива, как правило, невысокий. Для крупного города автомобиль в длинном кузове представительского класса — не самый лучший вариант.

Седаны — более универсальный тип. Благодаря длинной базе на трассе такой автомобиль чувствует себя более уверенно. Если ищете семейный вариант, обратите внимание на универсалы. Это один из самых практичных и удобных кузовов. Вместительный салон и багажный отсек, уверенность на дороге, практичность — только малая часть особенностей универсалов. Полноприводные машины в таком кузове — актуальный вариант, если вы часто выбираетесь на природу или ездите по бездорожью.

Выбор коробки передач

Для езды в условиях города оптимальным вариантом будет автоматическая трансмиссия. Это отличный вариант для плотного трафика. АКПП — удобный и комфортный вариант. Сев однажды за руль машины с "автоматом", вряд ли вы захотите пересаживаться на "механику". Что касается МКПП, то этот тип трансмиссии можно назвать более надежным. Кроме того, "механика" — более "отзывчивый" агрегат, поэтому отлично подойдет для тех, кто предпочитает агрессивный стиль езды.

Если автомобиль застрял в снегу или песке, его можно "раскачать", что в случае с "автоматом" невозможно. Кроме того, механические трансмиссии — как правило, более экономичный вариант. Хотя найти новый автомобиль на АКПП с расходом 7–8 литров вполне реально. Особенно, если речь идет о малолитражных моделях.