"Кривой Рог Цемент" повысил зарплату сотрудникам на 10%

С 1 мая 2021 года украинская компания "Кривой Рог Цемент" повысила заработную плату сотрудникам своих промышленных активов в среднем от 10 до 12%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Кроме общего повышения заработной платы на ЧАО "Кривой Рог Цемент" можно увеличить ее размер, подавая предложения по улучшению каких-либо процессов на предприятии. Авторы предложений, реализация которых приносит экономический эффект для компании, получают премию в процентах от суммы экономического эффекта. Предприятие "Кривой Рог Цемент" заботится о социальных гарантиях для коллектива и высоко ценит вклад своих сотрудников в общее дело — производство качественных строительных материалов", — говорится в сообщении.

Средняя заработная плата на предприятии за февраль 2021 года составила 20 636,16 грн, что почти в два раза выше по сравнению со средней номинальной заработной платой в Украине за этот же период (12 549 грн), согласно данным Государственной службы статистики.

СПРАВКА

ЧАО "Кривой Рог Цемент" — лидер Центрального и Восточного регионов по производству высококачественных строительных материалов. Имеет три направления бизнеса: цемент, бетоны и гранитный щебень.

В компании понимают, что из производимых материалов строят важные инфраструктурные объекты: дороги, мосты, тоннели, аэропорты, небоскребы и другие объекты. Это одна из причин того, почему производственные активы постоянно совершенствуются.

В 2019 году компанию приобрели украинские инвесторы для развития производства строительных материалов на рынке Украины. С 2008 года по 2019 год компания существовала на рынке Украины как филиал немецкой группы HeidelbergCement Украина. Всего в компании ЧАО "Кривой Рог Цемент" работают около 1000 человек.