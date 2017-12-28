Крюковский вагонзавод завершил поставку купейных вагонов "Укрзализныци" (фото)

28 декабря 2017, 12:45
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Крюковский вагоностроительный завод передал три последних вагона "Укрзализныци", тем самым завершив выполнение контракта на изготовление в 2017 году 38 купейных пассажирских вагонов

Крюковский вагонзавод завершил поставку купейных вагонов Увеличить картинку

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) завершил выполнение контракта на изготовление в 2017 году 38 купейных пассажирских вагонов для "Укрзализныци" (в том числе 11 ед. с трансформирующейся мебелью), передав три последних вагона в харьковское отделение Пассажирской компании — филиала УЗ. Об этом сообщает пресс-служба вагонзавода.

"Контракт стал самой крупной за последние годы поставкой пассажирских вагонов для "Укрзализныци". Вагоны, собранные на КВСЗ в 2017 году, уже работают на Южной, Юго-Западной, Львовской, Одесской и Приднепровской железных дорогах", — отмечается в ведомстве.

Из этих вагонов уже сформированы поезда на популярных маршрутах Харьков—Одесса, Львов—Одесса, Киев—Ивано-Франковск, Киев—Новоалексеевка, Ивано-Франковск—Константиновка и др.

Пассажирские вагоны КВСЗ. Фото: КВСЗ

В пресс-релизе отмечается, что в результате сотрудничества с УЗ в конструкцию и интерьер вагонов внесены изменения, начиная от дополнительных розеток в купе и полок для багажа нестандартных размеров и заканчивая ставшим популярным у пассажиров автоматом для приготовления кофе — кофематом.

В пресс-службе подчеркивают, что уровень локализации производства вагонов вырос до 70%.

"В проекте капитальных инвестиций УЗ на 2018 год предусмотрено приобретение 60 новых купейных и спальных пассажирских вагонов. Хочется надеяться на продолжение сотрудничества КВСЗ и "Укрзализныци" по обновлению пассажирского подвижного состава", — резюмируют в пресс-службе предприятия.

Пассажирские вагоны КВСЗ. Фото: КВСЗ

Напомним, в апреле 2017 года КВСЗ выиграл тендер на поставку УЗ до конца текущего года 38 купейных вагонов за 875,3 млн грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Изготовляет также запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2016 году завод увеличил реализацию грузовых вагонов в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом — до 1,61 тыс. ед.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , крюковский вагонзавод 05763814 , пассажирские перевозки

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Крюковский вагонзавод завершил поставку купейных вагонов
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