Кроссовки Nike Air Force мужские для спорта и повседневного использования

Кроссовки Nike Air Force 1 рекламировали звезды NBA, они упоминаются во многих песнях американских исполнителей, и это самая известная модель бренда. Спортивная обувь заслуженно получила такую популярность, обеспечивая легкость и комфорт во время ходьбы и активности.

Удобные и выносливые кроссовки для активных людей

За всю историю компании Nike кроссовки Air Force 1 стали самыми продаваемыми. Впервые они были представлены в 1979 году и были по достоинству оценены обычными покупателями и спортсменами.

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Кроссовки Nike Air Force мужские оригинал покупают благодаря высокому качеству, удобству, нестареющему дизайну и выносливости. Обувь популярна у людей, ведущих активный образ жизни.

Nike Air — это технология, улучшающая амортизацию и гибкость обуви за счет специальной подушки, внутри которой находится сжатый воздух, а также мембраны, отвечающей за амортизационные свойства и чувство легкости. Подушка сжимается при ударе и моментально восстанавливает изначальную форму.

Еще несколько особенностей

Поглощение ударных нагрузок — вставка Air поглощает энергию, обеспечивая особую легкость при ходьбе и во время тренировок. В такой обуви хочется ходить, буквально ощущая невероятный комфорт.

Легкость — производитель использует специальные материалы, снижающие вес обуви.

Высокая прочность — кроссовки готовы к высоким нагрузкам, долго сохраняя свои качества.

За много лет с момента разработки технологии, бренд выпустил большую коллекцию обуви в разных исполнениях, на странице https://sport-discount.com.ua/nike/ можно выбрать подходящие кроссовки Nike и сравнить модели. Фотографии и подробное описание помогут сделать выбор.

Примеры мужских кроссовок Nike Air Force

Женские и мужские кроссовки Nike Air Force 1 хорошо сочетаются с разными стилями одежды, включая повседневный и спортивный образ. Большинство моделей выполнены в белом цвете, но спортивный производитель экспериментирует с расцветками, например, разбавляет дизайн цветным логотипом.

Мужские кроссовки Nike Af1-Type CQ2344-101

Популярная модель с увеличенной подошвой и многослойным верхом. Обувь оснащается регулируемым ремешком и украшается стильными логотипами с видимой строчкой.

За амортизацию и комфорт во время активности (в том числе тренировок) отвечает гибкая подушка и подошва из особого материала (кстати, компания всегда подчеркивает, что активно применяет для изготовления подошвы перерабатываемые материалы, внося свой вклад в защиту экологии)

Nike Air Force 1 07 LV8

Обновленный вариант классических баскетбольных кроссовок со свежими и современными элементами дизайна. Особенности — система амортизации, улучшенная прочность, сочетание натуральной и синтетической кожи, наличие перфорированных отверстий в области носка для доступа воздуха.

С другими моделями можно ознакомиться в интернет-магазине, предлагающем оригинальную продукцию спортивного бренда.