Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину

02 мая 2017, 12:30
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Alitalia сменила "Борисполь" на "Жуляны" после двух лет отсутствия на рынке Украины

Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами. Первый такой рейс встречали 2 мая в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).

Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.

По материалам: "Дело"
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Теги: авиаперевозки , авиация , аэропорт киев , аэропорт , италия

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Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину | Транспорт | Дело
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