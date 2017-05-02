Крупнейшая итальянская авиакомпания вернулась в Украину

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia вернулась в Украину с регулярными рейсами. Первый такой рейс встречали 2 мая в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).

Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.