Крупнейшие производители органической продукции в Украине

Украинский рынок органики в 2016 году вырос приблизительно на 17% по сравнению с предыдущим годом до 20 млн евро. Об этом сообщила президент Академии органического садоводства "Ekogarden" Валентина Лановенко.

"В Украине насчитывается около 210 производителей органической продукции. В основном это хозяйства, которые выращивают органические овощи, ягоды, зелень, плоды, продукцию животноводства на небольших площадях 1-2 га", — сообщила Лановенко.

Лидерами органического сектора в Украине является ООО "Органик Милк" (ТМ "Organic Milk") и ООО "Старый Порицк" (ТМ "Старопорицкое") — производители молочной продукции. Об этом сообщила президент ОС "Органическая Украина" Елена Березовская, пишет "Пропозиція".

На третьем месте, по ее словам, — ООО "ЭтноПродукт" (ТМ "ЭтноПродукт") — мясо, молоко, зерно.

Четвертое занимает ООО "Органик оригинал" (ТМ "Екород") — бакалея, пятое — "Галекс-Агро" — экспортно-ориентированный производитель зерна.

По состоянию на 1 июня 2016 года в органическом секторе зарегистрировано 239 предприятий, из которых 162 — сельхозпроизводители. Рынок потребления привязан к большим городам — ​​Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. Кроме того, Киевская область лидирует и по переработке, и по потреблению.

Напомним, эксперты считают, что развитие в Украине рынка органики связано с востребованностью этой ниши в Евросоюзе. По оценкам экспертов ЕБРР, в Украине компании-производители органических продуктов обрабатывают примерно 400,8 тыс. га сертифицированных органических сельскохозяйственных земель, это 1% от общей площади пахотных земель в Украине.