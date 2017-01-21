Крупнейшие производители органической продукции в Украине

21 января 2017, 14:45
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Рынок органической продукции в Украине оценивается примерно в 20 млн евро. Лидерами сектора являются ООО "Органик Милк" (ТМ "Organic Milk") и ООО "Старый Порицк" (ТМ "Старопорицкое")

Крупнейшие производители органической продукции в Украине | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Украинский рынок органики в 2016 году вырос приблизительно на 17% по сравнению с предыдущим годом до 20 млн евро. Об этом сообщила президент Академии органического садоводства "Ekogarden" Валентина Лановенко.

"В Украине насчитывается около 210 производителей органической продукции. В основном это хозяйства, которые выращивают органические овощи, ягоды, зелень, плоды, продукцию животноводства на небольших площадях 1-2 га", — сообщила Лановенко.

Лидерами органического сектора в Украине является ООО "Органик Милк" (ТМ "Organic Milk") и ООО "Старый Порицк" (ТМ "Старопорицкое") — производители молочной продукции. Об этом сообщила президент ОС "Органическая Украина" Елена Березовская, пишет "Пропозиція".

На третьем месте, по ее словам, — ООО "ЭтноПродукт" (ТМ "ЭтноПродукт") — мясо, молоко, зерно.

Четвертое занимает ООО "Органик оригинал" (ТМ "Екород") — бакалея, пятое — "Галекс-Агро" — экспортно-ориентированный производитель зерна.

По состоянию на 1 июня 2016 года в органическом секторе зарегистрировано 239 предприятий, из которых 162 — сельхозпроизводители. Рынок потребления привязан к большим городам — ​​Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. Кроме того, Киевская область лидирует и по переработке, и по потреблению.

Напомним, эксперты считают, что развитие в Украине рынка органики связано с востребованностью этой ниши в Евросоюзе. По оценкам экспертов ЕБРР, в Украине компании-производители органических продуктов обрабатывают примерно 400,8 тыс. га сертифицированных органических сельскохозяйственных земель, это 1% от общей площади пахотных земель в Украине.

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Теги: органические товары , органическое производство , молоко

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Крупнейшие производители органической продукции в Украине | Потребрынки | Дело
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