Крупнейший производитель дрожжей выходит на индийский рынок

Крупнейший отечественный производитель дрожжей, "Компания Энзим", расширяет географию экспорта в азиатском регионе.

По словам Сергея Лаврова, коммерческого директора предприятия, компания провела ряд продуктивных встреч с представителями индийского бизнеса. Первые поставки в Индию возможны уже в октябре.

"Встречи с индийскими компаниями проходили в рамках торговой миссии Министерства экономического развития и Офиса по продвижению экспорта. Для участия в миссии приглашались крупные украинские компании, которые имеют экспортный потенциал и готовы его расширять. Всего было представлено 8 агропромышленных и технологических предприятий", — отмечает Лавров.

На индийском рынке "Компания Энзим" намерена продавать продукция для кормовой отрасли — пробиотические дрожжи, которые используются при выращивании бройлеров, свиней и молочных коров.

"Этот продукт для нас относительно новый, выпустили мы его меньше года назад. Сейчас мы активно тестируем различные рынки для того, чтобы понять, где наш крупнейший экспортный потенциал. Индию мы выбрали по двум причинам. Во-первых, предварительные переговоры с индийскими партнерами мы провели еще в марте 2017 года в рамках выставки в Таиланде. Во-вторых, Индия является одной из крупнейших стран по населению. Потенциал рынка очень большой", — рассказывает коммерческий директор предприятия.

Компания встретилась с представителями бизнеса из четырех индийских штатов, в которых сосредоточено основное производство молока, птицы и яиц. Первая партия продукции будет направлена в штат Карнатака.

"На данный момент мы формируем первую тестовую партию продукции и направляем ее туда. Мы хотим, чтобы производители испытали ее и убедились в эффективности, после чего будет приниматься решение о полноценной промышленной партии", — продолжает Лавров.

По его словам, компания намерена отправить первую партию в течение ближайших двух недель. "После этого нам нужно будет около 1,5 месяца для того, чтобы пройти весь цикл тестирования. Откорм бройлеров в среднем составляет 42 дня, соответственно, только после этого мы сможем получить результат", — говорит коммерческий директор.

Что касается основной продукции предприятия, хлебопекарных дрожжей, то пока вопрос поставок их в Индию остается открытым. "Мы несколько уступаем по логистике китайским компаниям. Поэтому основной упор делаем именно на пробиотические дрожжи для животноводства", — акцентирует внимание Сергей Лавров.

Индия не единственный рынок, который интересует компанию. "В рамках выставки в Таиланде мы провели переговоры с представителями Китая, и они заинтересованы в нашей продукции. В этой стране более сложные правила сертификации, но мы над этим работаем. На самом деле нас интересует весь рынок Азии. Он сложный, но очень большой и интенсивно развивается. Пробиотические дрожжи — более дорогой продукт, чем хлебопекарные. Поэтому логистика здесь не столь важна, как в Европе. Хотя, конечно, после Азии планируем с этой продукцией завоевывать и европейский рынок", — резюмирует Лавров.

"Компания Энзим" — крупнейший производитель дрожжей в Украине. Экспортирует продукцию в более чем десять стран Европы, в том числе в Чехию и Болгарию.