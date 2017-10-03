Крупнейший производитель слабоалкоголки инвестирует 72,6 млн грн в расширение мощностей

03 октября 2017, 17:54
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Группа компаний "Новые Продукты" (Mojo, Shake) в 2017 году инвестировала около 72,6 млн грн в расширение мощностей в Черкасской области

Крупнейший производитель слабоалкоголки инвестирует 72,6 млн грн в расширение мощностей | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Группа компаний "Новые Продукты" с начала 2017 года инвестировала в расширение мощностей по производству напитков на заводе в Жашкове (Черкасская обл.) 72,56 млн грн.

"Мы купили новые мощности для производства ферментированных напитков и в начале года уже вложили в развитие компании 72,56 млн грн. Это без учета инвестиций в маркетинг", — уточнили в ГК "Новые продукты".

Новые линии были закуплены в Германии.

В целом с 2003 года компания инвестировала в свое развитие около 127 млн грн.

Компания намерена увеличить инвестиции по таким направлениям, как: натуральные напитки и категории, кеговое направление, кондитерские изделия, снеки, а также инновационные сегменты для рынка.

"Снеки и сладости — это то, что обычно покупают вместе с легким вином и слабоалкогольными напитками, а, по прогнозам экспертов, именно эти продукты подвинут на рынке синтетические напитки", — пояснили в компании.

Как сообщалось, ГК "Новые Продукты" в январе-июне 2017 года нарастила продажи напитков на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3 млн дал.

Продукция компании экспортируется в 15 стран мира, в том числе в Азербайджан, Грузию, Италию, Германию, Китай и т.д.

Как сообщало Delo.UA, за последний год в период с апреля 2016 года и по март 2017 года рынок безалкогольных напитков (минеральная вода, сладкая газированная вода, холодный чай и энергетические напитки) Украины вырос на 15,25% в денежном выражении и на 4,7% в объемах проданных литров.

Изменения показывает небольшая, но очень активно растущая категория, как в объемах, так и в деньгах — энергетические напитки, которая за счет развивающихся недорогих брендов увеличила продажи в литрах на 16,9% и стала лидером роста в объемах среди всех безалкогольных напитков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: потребрынки , инвестиции

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Крупнейший производитель слабоалкоголки инвестирует 72,6 млн грн в расширение мощностей | Потребрынки | Дело
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