Крупнейший производитель томатной пасты займется органикой

Агрохолдинг Agrofusion, крупнейший украинский производитель томатной пасты, начал производить органическую томатную пасту.

В сентябре компания ввела в эксплуатацию третий завод по переработке томатов. Общая производственная мощность предприятий составляет 750 тыс. тонн томатов в сезон.

Компания ориентирована на экспорт — за границу поставляется до 75% произведенной продукции (29 стран, в том числе ЕС, Япония, Израиль, ОАЭ и другие). В планах компании выйти на рынки Ближнего Востока, Канады, Латинской Америки и Африки.

Как сообщалось, в марте 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил компании Agrofusion кредит на $15 млн для строительства третьего завода по переработке томатов.

Кредит позволит компании частично финансировать строительство третьего завода по переработке томатов в Украине мощностью производства 34 тыс. тонн томатной пасты в год.

Ранее общая стоимость проекта Agrofusion оценивалась ЕБРР в $50 млн.

В 2017 году Кабинет министров Украины одобрил предоставление финансирования в размере $23 млн со стороны Европейского инвестиционного банка компании Organic system (Николаевская обл.), которая входит в состав Agrofusion.

Agrofusion Group основана в 2007 году бизнесменом Сергеем Сыпко, который ранее был совладельцем компании "Сандора". Компания объединяет три завода, 20 тыс. га орошаемых земель и два тепличных комплекса по выращиванию рассады.