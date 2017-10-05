Крупнейший в мире производитель подсолнечного масла хочет построить завод в Западной Украине

05 октября 2017, 18:58
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Агрохолдинг "Кернел", крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла, намерен построить еще один завод. На этот раз — в Западной Украине. Компания уже владеет 8 заводами

Крупнейший в мире производитель подсолнечного масла хочет построить завод в Западной Украине | АПК | Дело Увеличить картинку

Агрохолдинг "Кернел", один из крупнейших в Украине, изучает возможности строительства завода по переработки подсолнечника в 2018 — 2019 годах в Западной Украине.

"На западе мы изучаем возможности по строительству мощностей по переработке подсолнечника. Мы давно работаем на западе, где развиваем другие направления, элеваторный бизнес. Это план на 2018-2019 года. Сейчас рассматриваем Хмельницкую и Тернопольскую области. Проекта еще нет", — сообщил директор департамента производства, исследований и развития агробизнеса "Кернел" Виталий Ставничук в кулуарах Киевского международного экономического форума.

Как сообщало Delo.UA, агрохолдинг "Кернел" в июне 2017 года приобрел агрокомпанию "Агро Инвест Украина" с зембанком в 27,5 тыс. га и мощностями по хранению 170 тыс. тонн зерна.

Как сообщалось ранее, в мае АМКУ предоставил разрешение компании Jerste B.V. (Нидерланды), которая принадлежит Kernel Holding, на приобретение доли более 50% компании Ukrainian Agrarian Investments S.A. ("Украинские аграрные инвестиции").

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

"Кернел" завершил 2016 ФГ с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% — до $1,989 млрд, EBITDA — на 12,7%, до $346,4 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , подсолнечник , кернел 32055967

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Крупнейший в мире производитель подсолнечного масла хочет построить завод в Западной Украине | АПК | Дело
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