Глава НБУ Пышный написал заявление об отставке – источник издания

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ и САП.

Об этом сообщил Dilo собеседник на банковском рынке.

По его данным, во время обыска у Пышного изъяли два личных мобильных телефона.

Заявление об увольнении глава НБУ уже написал по собственному желанию из-за состояния здоровья.

Его отставка планировалась сразу по возвращению из ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Собеседник сообщил, что тогда Пышный отказался покидать пост по собственному желанию.

Отметим, что официально пока Пышный не сообщал о том, что написал заявление об увольнении.

Андрей Пышный занимает должность главы Национального банка Украины с 7 октября 2022 года.

Кто возглавит НБУ вместо Пышного

Наиболее вероятным кандидатом взамен Пышного собеседник назвал его первого заместителя Сергея Николаевчука. Среди возможных кандидатов также звучат фамилии министра финансов Сергея Марченко и члена Совета НБУ Василия Горбаля.

При этом Марченко вроде бы отказался возглавить Нацбанк.

Обыски у Великолепного

20 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Обыски НАБУ связаны с заводом "КарпатНефтеХим" и национализированным Сенс Банком, сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев уже отреагировал на эту новость, Нардеп отметил, что ожидает заявления главы Национального банка Пышного о беспрецедентном давлении на регулятора со стороны НАБУ.

"Иначе получится так, что все то, что почти год говорил Гетманцев о преступлениях, совершаемых Пышным, требуя его отставку, оказалось, как всегда, правдой. Ну и, безусловно, вопрос об отставке коррупционера считаю закрытым", - констатировал Гетманцев.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после дела НАБУ и САП относительно государственного АО "Сенс Банк" требовал отставки Пышного.

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко.

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины ( Ирина Мудрая );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" (речь идет о Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экс-народный депутат (речь идет о Максиме Никитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн. грн.

8 октября за Мудрую внесли полную сумму залога и она вышла из СИЗО.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.