Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине

В 2016-2017 годах украинский нефтяной сегмент в который раз ощутил недостатки зависимости от импорта. Украина по-прежнему покупает больше бензина и дизтоплива, чем производит, но в 2017 году зависимость от внешних поставок резко ощутили покупатели сжиженного газа. А постепенное закручивание гаек со стороны России привело к усилению роли одного трейдера — Proton Energy, который стал эксклюзивным поставщиком сжиженного газа и остается основным поставщиком дизтоплива из РФ.

Нефтяное падение

По данным Госстата, в 2016 году добыча сырой нефти в Украине увеличилась менее чем на 1%, до 1,6 млн тонн. Также было добыто около 640 тыс. тонн натурального газового конденсата, используемого при производстве светлых нефтепродуктов.

По результатам прошлого года крупнейшей нефтедобывающей компанией все еще является ПАО "Укрнафта", в которой более 50% принадлежит государству (хотя и остаются вопросы относительного влияния на ее менеджмент миноритарных акционеров в лице экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского). По данным компании, на ее месторождениях в 2016 году добыто 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 9,2% меньше показателя 2015 года.

За 9 месяцев 2017 года добыча нефти в Украине сократилась на 9,6%, до 1,08 млн тонн, а газового конденсата увеличилась на 5,9%, до 491 тыс. тонн.

Заводской вопрос

Как и годом ранее, в сфере переработки работают ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ), контролируемое Игорем Коломойским, и государственный Шебелинский ГПЗ, принадлежащий ПАО "Укргазвыдобування". Главной переменой в этом сегменте за последние 1,5 года стала активизация "Укртатнафтой" импорта сырой нефти из Казахстана и Азербайджана. Сырье поступает в один из морских портов Одесской области, а оттуда перекачивается в Кременчуг по трубопроводу государственного ПАО "Укртранснафта". В ноябре 2016 года "Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали протокол о намерении прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти. По итогам 9 месяцев 2017 года Минэнергоуглепром констатирует положительную динамику: внутренняя транспортировка "Укртранснафты" выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Это значит, что при падении отечественной добычи нефти Кременчугский НПЗ нарастил закупку нефти.

Шебелинский ГПЗ в августе-сентябре 2016 года выполнил долгожданную модернизацию оборудования и перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 и дизтоплива по стандарту Евро-4.

Точных данных о переработке нефти и выпуске нефтепродуктов в Украине нет уже в течение нескольких лет. Основная причина — нежелание Кременчугского НПЗ делиться своими производственными результатами даже с Госстатом.

Все остальные крупные НПЗ простаивают. Каких-то сдвигов в работе можно ожидать разве что от того, что осталось от Одесского НПЗ. В июле 2017 года имущество предприятия, некогда принадлежавшего российскому "Лукойлу", а позже ВЕТЭК Сергея Курченко, было национализировано.

Переработка нефти в 2015-2016 годах Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Укртатнефть 23 806 25 642 -7,16 -972 -418 2 0 Научно-производственное п-е "Агринол" 1201 1310 -8,32 21 30 3 0 Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" 932 854 9,13 -170 -57 4 0 СП Юкойл 485 408 18,87 3 0 5 1 Кировоградская нефтяная к-я 373 122 205,74 24 -3

Трансформеры

По данным профильного издания "НефтеРынок", в 2016 году потребление бензинов в Украине увеличилось на 5,8%, до 2,18 млн тонн. Из них только треть пришлась на отечественную продукцию, импорт же был преимущественно из Беларуси, Литвы и Польши. А вот потребление ДТ выросло на 7,1%, до 5,86 млн тонн. Это связано в том числе с большими объемами потребления на железной дороге, Вооруженными силами, а также промпотребителями. Доля импорта в этом сегменте достигла 88%. Крупнейшие поставщики ресурса — Беларусь и Россия.

Высокая доля российского дизтоплива объясняется возобновлением работы нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который в 2016 году сменил собственника. Вместо "Транснефти" (РФ) им стала швейцарская International Trading Partners AG.

За последние 1,5 года еще два крупных актива в нефтетрейдинге и нефтепереработке сменили своих бенефициаров.

В обоих случаях официальные лица говорят о выходе из бизнеса российских инвесторов. В Ивано-Франковской области новых владельцев обрел завод "Карпатнефтехим", который производит химическую продукцию из дизельного топлива. Вместо "Лукойла" им стали украинские бизнесмены Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

Ушла из Украины "Роснефть", продав сеть АЗС "ТНК-Украина" и другие украинские активы швейцарской Glusco Energy, которую контролирует израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Любопытный факт: Glusco Energy аффилирована с трейдером Proton Energy, через которую "Роснефть" поставляет в Украину дизтопливо и сжиженный газ.

Оптовая торговля топливом в 2015-2016 годах Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016 рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 2 БНК-Украина 33 225 18 678 77,88 21 335 2 -1 ВОГ Трейдинг* 28 651 25 602 11,91 686 -394 3 -1 ОККО* 22 682 23 781 -4,62 187 0 4 1 СОКАР* 7017 6341 10,66 77 0 5 2 Альянс Энерго Трейд 5676 3883 46,18 23 9

В сферу внимания швейцарцев попало и ЧАО "ЛИНИК" (оператор Лисичанского НПЗ, Луганская обл.). Антимонопольный комитет Украины еще в декабре 2016 года разрешил Glusco Energy стать покупателем лисичанского предприятия. Однако информации о завершении сделки пока еще не было. Впрочем, особого влияния на рынок этот факт не оказал — НПЗ остановлен с 2012 года. А вот ребрендинг экс-российской сети АЗС уже начался.

Из других событий в розничной торговле отметим попытки полугосударственной "Укрнафты" самостоятельно управлять собственной сетью АЗС. Длительное время более 500 заправочных станций были под полным контролем структур группы "Приват", однако в середине 2016 года они объявили о самостоятельной ценовой политике.

Пока еще малозаметные трансформации происходят в группе "Континиум", которая управляет сетью АЗС и другими активами под торговой маркой WOG. Из состава ее акционеров вышел львовский бизнесмен Петр Дыминский. Также проходит переоформление доли Игоря Еремеева, погибшего в 2015 году, сопровождающееся, по словам вдовы погибшего, попытками убрать из бизнеса его наследников.

Розничная торговля топливом в 2015-2016 годах Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 1 ВОГ* 19 333 28 854 -33 -990 -743 2 2 ОККО* 10 537 5904 78,47 138 0 3 -1 Авиас 5234 7073 -26 -321 -3239 4 4 Параллель-М 4496 2745 63,79 50 25 5 0 Альянс Холдинг 3435 3692 -6,96 41 -25

Нефтетрейдеры внимательнее присматриваются к развитию рынка электромобилей. Крупнейшие сети АЗС создают пункты зарядки в крупных городах и на автотрассах, хотя пока называют это данью моде. Одни, такие как KLO или ОККО, занимаются этим самостоятельно. Другие, к примеру WOG, привлекают специализированных партнеров. По данным участников рынка, за год количество пунктов зарядки в Украине увеличилось в 3,8 раза, почти до 580 станций, в том числе более 40 пунктов скоростной зарядки. Среди городов лидируют Киев и Харьков.

Последние два года на слуху и оптовый сегмент, в первую очередь речь идет о государственных закупках. Крупнейший потребитель дизтоплива "Укрзализныця" безуспешно пытается избавиться от шлейфа скандалов. Едва ли не каждый крупный тендер сопровождается конфликтом между действующими и потенциальными поставщиками. Особенно часто упоминается ООО "Трейд Коммодити" (Каменское), которое внезапно ворвалось в сегмент госзакупок и весьма преуспело в нем.

Самый громкий скандал "Трейд Коммодити" — закупка топлива Минобороны в 2016 году: это был первый тендер, на котором компания заявила о себе как крупный трейдер топлива.

Ранее компания была известна буквально несколькими поставками и небольшими производственными мощностями.

Но в 2016 году Минобороны проводило первый тендер через систему публичных закупок ProZorro, в котором "Трейд Коммодити" предложила самые низкие цены. Проблема была в том, что ни одной поставки по этим ценам армия так и не получила. Один из инвесторов Владимир Трофименко, совладелец группы "НЕСТ", объясняет, что до момента подписания договора цена на топливо выросла и "Трейд Коммодити" пришлось по нескольку раз пересматривать цены на топливо, а в нескольких случаях и спецификации топлива. В результате Минобороны купило почти на 10 тыс. тонн топлива меньше. По оценке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, министерство еще и переплатило почти на 150 млн грн: трейдер повышал цены в договоре в соответствии с ростом цен на импортном рынке, но не понижал, когда цена опускалась.

Тем не менее изменить условия договора невозможно без согласия покупателя — это основная линия защиты "Трейд Коммодити". Каждое повышение цены было инициировано поставщиком, но проходило с согласия заказчика — Минобороны. По этой причине Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ведет это дело, подозревает в нарушениях представителей тендерного комитета министерства Игоря Павловского и Владимира Гулевича.

Несмотря на скандал, "Трейд Коммодити" пока остается одним из крупнейших поставщиков для госкомпаний. Она выиграла тендеры почти на 7 млрд грн, а ее результативность участия в торгах составляет 48 побед на 101 тендере. По данным системы YouControl, в 2016 году доход компании вырос почти в пять раз, до 3,5 млрд грн, а чистая прибыль — более чем в 10 раз, почти до 70 млн грн.

Торговля машинным маслом в 2015-2016 годах Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Лукойл Лубрикантс Украина 1167 771 51,36 66 16 2 1 Тотал Украина 433 336 28,87 127 89 3 2 Фукс Масло Украина 371 204 81,86 52 24 4 0 Кастрол Украина 321 247 29,96 70 62 5 1 Промышленные масла — центр н/д 152 - - 5

На взлет

В 2016 году количество пассажиров, воспользовавшихся авиационным транспортом, оказалось рекордным в истории Украины — 8,27 млн чел. (плюс 31,3% год к году), аналогичные тенденции по трем кварталам 2017 года — рост на 30%, до 12,6 млн пассажиров. По словам представителей авиакомпаний, в стоимости билета на самолет самая высокая доля у расходов на авиатопливо. Причем в Украине оно настолько дорогое, что иностранные авиакомпании предпочитают заправлять самолеты в других странах.

В 2017 году украинский рынок авиатоплива вырос в два раза.

Несмотря на это, в Украине действует несколько крупных операторов, специализирующихся на авиатопливе. Им приходится импортировать, ведь украинский производитель — Кременчугский НПЗ — преимущественно работает для национальной авиакомпании МАУ.

Торговля авиационным топливом в 2015-2016 годах Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 4 СОКАР-Авиа 324 91 256,04 9 8 2 1 Лукойл Авиэйшн Украина 237 276 -14,13 10 -4 3 1 Лук Авиа Ойл 100 150 -33,33 -7 6 4 -3 Кребо Интернешнл 56 355 -84,23 4 35 5 1 Авиационная топливная заправляющая к-я 41 66 -37,88 6 -7 6 -4 ВОГ Аэро Джет 6 315 -98,1 1 1

В 2016 году баланс рынка авиатоплива составлял 300 тыс. тонн, что на 20% больше показателя 2015 г. Тогда объем его импорта вырос на 21%, до 143,3 тыс. тонн, а внутренние поставки — на 19%, до 164,3 тыс. тонн. По данным "Консалтинговой группы А-95", за первое полугодие 2017 года в Украину было импортировано 157 тыс. тонн авиационного топлива (рост в 3,72 раза год к году). Отгрузки ресурса из Кременчуга за этот же период увеличились на 9%, до 75 тыс. тонн. Суммарно баланс рынка увеличился почти в два раза.

Главными источниками импорта авиатоплива стали Италия и Саудовская Аравия, откуда ввозили WOG, "УТН-Групп", компании, близкие к "Трейд Коммодити", SOCAR, "ЕФГ Трейдинг". Чуть меньше топлива поставили из Израиля, Литвы и Греции. Интересно, что два российских топливных гиганта покинули и этот сегмент рынка. Так, "Лукойл" продал свой бизнес австрийской AMIC, а "Роснефть" — Glusko Energy.

Учитывая планы по дальнейшей либерализации отечественного авиарынка, приходу новых авиакомпаний и развитию региональных аэропортов, продажи авиатоплива в Украине будут расти.