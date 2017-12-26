Кто больше всех заработал на торговле топливом в Украине

В 2016-2017 годах украинский нефтяной сегмент в который раз ощутил недостатки зависимости от импорта. Украина по-прежнему покупает больше бензина и дизтоплива, чем производит, но в 2017 году зависимость от внешних поставок резко ощутили покупатели сжиженного газа. А постепенное закручивание гаек со стороны России привело к усилению роли одного трейдера — Proton Energy, который стал эксклюзивным поставщиком сжиженного газа и остается основным поставщиком дизтоплива из РФ.
Нефтяное падение
По данным Госстата, в 2016 году добыча сырой нефти в Украине увеличилась менее чем на 1%, до 1,6 млн тонн. Также было добыто около 640 тыс. тонн натурального газового конденсата, используемого при производстве светлых нефтепродуктов.
По результатам прошлого года крупнейшей нефтедобывающей компанией все еще является ПАО "Укрнафта", в которой более 50% принадлежит государству (хотя и остаются вопросы относительного влияния на ее менеджмент миноритарных акционеров в лице экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского). По данным компании, на ее месторождениях в 2016 году добыто 1,5 млн тонн нефти и конденсата, что на 9,2% меньше показателя 2015 года.
За 9 месяцев 2017 года добыча нефти в Украине сократилась на 9,6%, до 1,08 млн тонн, а газового конденсата увеличилась на 5,9%, до 491 тыс. тонн.
Заводской вопрос
Как и годом ранее, в сфере переработки работают ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ), контролируемое Игорем Коломойским, и государственный Шебелинский ГПЗ, принадлежащий ПАО "Укргазвыдобування". Главной переменой в этом сегменте за последние 1,5 года стала активизация "Укртатнафтой" импорта сырой нефти из Казахстана и Азербайджана. Сырье поступает в один из морских портов Одесской области, а оттуда перекачивается в Кременчуг по трубопроводу государственного ПАО "Укртранснафта". В ноябре 2016 года "Укртранснафта" и "Укртатнафта" подписали протокол о намерении прокачать на завод в ближайшие три года 4 млн тонн азербайджанской нефти. По итогам 9 месяцев 2017 года Минэнергоуглепром констатирует положительную динамику: внутренняя транспортировка "Укртранснафты" выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Это значит, что при падении отечественной добычи нефти Кременчугский НПЗ нарастил закупку нефти.
Шебелинский ГПЗ в августе-сентябре 2016 года выполнил долгожданную модернизацию оборудования и перешел на выпуск бензина по стандарту Евро-5 и дизтоплива по стандарту Евро-4.
Точных данных о переработке нефти и выпуске нефтепродуктов в Украине нет уже в течение нескольких лет. Основная причина — нежелание Кременчугского НПЗ делиться своими производственными результатами даже с Госстатом.
Все остальные крупные НПЗ простаивают. Каких-то сдвигов в работе можно ожидать разве что от того, что осталось от Одесского НПЗ. В июле 2017 года имущество предприятия, некогда принадлежавшего российскому "Лукойлу", а позже ВЕТЭК Сергея Курченко, было национализировано.
|
Переработка нефти в 2015-2016 годах
|
|
|
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
0
|
Укртатнефть
|
23 806
|
25 642
|
-7,16
|
-972
|
-418
|
2
|
0
|
Научно-производственное п-е "Агринол"
|
1201
|
1310
|
-8,32
|
21
|
30
|
3
|
0
|
Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина"
|
932
|
854
|
9,13
|
-170
|
-57
|
4
|
0
|
СП Юкойл
|
485
|
408
|
18,87
|
3
|
0
|
5
|
1
|
Кировоградская нефтяная к-я
|
373
|
122
|
205,74
|
24
|
-3
Трансформеры
По данным профильного издания "НефтеРынок", в 2016 году потребление бензинов в Украине увеличилось на 5,8%, до 2,18 млн тонн. Из них только треть пришлась на отечественную продукцию, импорт же был преимущественно из Беларуси, Литвы и Польши. А вот потребление ДТ выросло на 7,1%, до 5,86 млн тонн. Это связано в том числе с большими объемами потребления на железной дороге, Вооруженными силами, а также промпотребителями. Доля импорта в этом сегменте достигла 88%. Крупнейшие поставщики ресурса — Беларусь и Россия.
Высокая доля российского дизтоплива объясняется возобновлением работы нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который в 2016 году сменил собственника. Вместо "Транснефти" (РФ) им стала швейцарская International Trading Partners AG.
За последние 1,5 года еще два крупных актива в нефтетрейдинге и нефтепереработке сменили своих бенефициаров.
В обоих случаях официальные лица говорят о выходе из бизнеса российских инвесторов. В Ивано-Франковской области новых владельцев обрел завод "Карпатнефтехим", который производит химическую продукцию из дизельного топлива. Вместо "Лукойла" им стали украинские бизнесмены Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.
Ушла из Украины "Роснефть", продав сеть АЗС "ТНК-Украина" и другие украинские активы швейцарской Glusco Energy, которую контролирует израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Любопытный факт: Glusco Energy аффилирована с трейдером Proton Energy, через которую "Роснефть" поставляет в Украину дизтопливо и сжиженный газ.
|
Оптовая торговля топливом в 2015-2016 годах
|
|
|
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016 рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
2
|
БНК-Украина
|
33 225
|
18 678
|
77,88
|
21
|
335
|
2
|
-1
|
ВОГ Трейдинг*
|
28 651
|
25 602
|
11,91
|
686
|
-394
|
3
|
-1
|
ОККО*
|
22 682
|
23 781
|
-4,62
|
187
|
0
|
4
|
1
|
СОКАР*
|
7017
|
6341
|
10,66
|
77
|
0
|
5
|
2
|
Альянс Энерго Трейд
|
5676
|
3883
|
46,18
|
23
|
9
В сферу внимания швейцарцев попало и ЧАО "ЛИНИК" (оператор Лисичанского НПЗ, Луганская обл.). Антимонопольный комитет Украины еще в декабре 2016 года разрешил Glusco Energy стать покупателем лисичанского предприятия. Однако информации о завершении сделки пока еще не было. Впрочем, особого влияния на рынок этот факт не оказал — НПЗ остановлен с 2012 года. А вот ребрендинг экс-российской сети АЗС уже начался.
Из других событий в розничной торговле отметим попытки полугосударственной "Укрнафты" самостоятельно управлять собственной сетью АЗС. Длительное время более 500 заправочных станций были под полным контролем структур группы "Приват", однако в середине 2016 года они объявили о самостоятельной ценовой политике.
Пока еще малозаметные трансформации происходят в группе "Континиум", которая управляет сетью АЗС и другими активами под торговой маркой WOG. Из состава ее акционеров вышел львовский бизнесмен Петр Дыминский. Также проходит переоформление доли Игоря Еремеева, погибшего в 2015 году, сопровождающееся, по словам вдовы погибшего, попытками убрать из бизнеса его наследников.
|
Розничная торговля топливом в 2015-2016 годах
|
|
|
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
1
|
ВОГ*
|
19 333
|
28 854
|
-33
|
-990
|
-743
|
2
|
2
|
ОККО*
|
10 537
|
5904
|
78,47
|
138
|
0
|
3
|
-1
|
Авиас
|
5234
|
7073
|
-26
|
-321
|
-3239
|
4
|
4
|
Параллель-М
|
4496
|
2745
|
63,79
|
50
|
25
|
5
|
0
|
Альянс Холдинг
|
3435
|
3692
|
-6,96
|
41
|
-25
Нефтетрейдеры внимательнее присматриваются к развитию рынка электромобилей. Крупнейшие сети АЗС создают пункты зарядки в крупных городах и на автотрассах, хотя пока называют это данью моде. Одни, такие как KLO или ОККО, занимаются этим самостоятельно. Другие, к примеру WOG, привлекают специализированных партнеров. По данным участников рынка, за год количество пунктов зарядки в Украине увеличилось в 3,8 раза, почти до 580 станций, в том числе более 40 пунктов скоростной зарядки. Среди городов лидируют Киев и Харьков.
Последние два года на слуху и оптовый сегмент, в первую очередь речь идет о государственных закупках. Крупнейший потребитель дизтоплива "Укрзализныця" безуспешно пытается избавиться от шлейфа скандалов. Едва ли не каждый крупный тендер сопровождается конфликтом между действующими и потенциальными поставщиками. Особенно часто упоминается ООО "Трейд Коммодити" (Каменское), которое внезапно ворвалось в сегмент госзакупок и весьма преуспело в нем.
Самый громкий скандал "Трейд Коммодити" — закупка топлива Минобороны в 2016 году: это был первый тендер, на котором компания заявила о себе как крупный трейдер топлива.
Ранее компания была известна буквально несколькими поставками и небольшими производственными мощностями.
Но в 2016 году Минобороны проводило первый тендер через систему публичных закупок ProZorro, в котором "Трейд Коммодити" предложила самые низкие цены. Проблема была в том, что ни одной поставки по этим ценам армия так и не получила. Один из инвесторов Владимир Трофименко, совладелец группы "НЕСТ", объясняет, что до момента подписания договора цена на топливо выросла и "Трейд Коммодити" пришлось по нескольку раз пересматривать цены на топливо, а в нескольких случаях и спецификации топлива. В результате Минобороны купило почти на 10 тыс. тонн топлива меньше. По оценке директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, министерство еще и переплатило почти на 150 млн грн: трейдер повышал цены в договоре в соответствии с ростом цен на импортном рынке, но не понижал, когда цена опускалась.
Тем не менее изменить условия договора невозможно без согласия покупателя — это основная линия защиты "Трейд Коммодити". Каждое повышение цены было инициировано поставщиком, но проходило с согласия заказчика — Минобороны. По этой причине Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ведет это дело, подозревает в нарушениях представителей тендерного комитета министерства Игоря Павловского и Владимира Гулевича.
Несмотря на скандал, "Трейд Коммодити" пока остается одним из крупнейших поставщиков для госкомпаний. Она выиграла тендеры почти на 7 млрд грн, а ее результативность участия в торгах составляет 48 побед на 101 тендере. По данным системы YouControl, в 2016 году доход компании вырос почти в пять раз, до 3,5 млрд грн, а чистая прибыль — более чем в 10 раз, почти до 70 млн грн.
|
Торговля машинным маслом в 2015-2016 годах
|
|
|
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
0
|
Лукойл Лубрикантс Украина
|
1167
|
771
|
51,36
|
66
|
16
|
2
|
1
|
Тотал Украина
|
433
|
336
|
28,87
|
127
|
89
|
3
|
2
|
Фукс Масло Украина
|
371
|
204
|
81,86
|
52
|
24
|
4
|
0
|
Кастрол Украина
|
321
|
247
|
29,96
|
70
|
62
|
5
|
1
|
Промышленные масла — центр
|
н/д
|
152
|
-
|
-
|
5
На взлет
В 2016 году количество пассажиров, воспользовавшихся авиационным транспортом, оказалось рекордным в истории Украины — 8,27 млн чел. (плюс 31,3% год к году), аналогичные тенденции по трем кварталам 2017 года — рост на 30%, до 12,6 млн пассажиров. По словам представителей авиакомпаний, в стоимости билета на самолет самая высокая доля у расходов на авиатопливо. Причем в Украине оно настолько дорогое, что иностранные авиакомпании предпочитают заправлять самолеты в других странах.
В 2017 году украинский рынок авиатоплива вырос в два раза.
Несмотря на это, в Украине действует несколько крупных операторов, специализирующихся на авиатопливе. Им приходится импортировать, ведь украинский производитель — Кременчугский НПЗ — преимущественно работает для национальной авиакомпании МАУ.
|
Торговля авиационным топливом в 2015-2016 годах
|
|
|
|
Чистый доход
|
Чистая прибыль
|
№
|
△
|
Компания
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
2016, рост, %
|
2016, млн грн
|
2015, млн грн
|
1
|
4
|
СОКАР-Авиа
|
324
|
91
|
256,04
|
9
|
8
|
2
|
1
|
Лукойл Авиэйшн Украина
|
237
|
276
|
-14,13
|
10
|
-4
|
3
|
1
|
Лук Авиа Ойл
|
100
|
150
|
-33,33
|
-7
|
6
|
4
|
-3
|
Кребо Интернешнл
|
56
|
355
|
-84,23
|
4
|
35
|
5
|
1
|
Авиационная топливная заправляющая к-я
|
41
|
66
|
-37,88
|
6
|
-7
|
6
|
-4
|
ВОГ Аэро Джет
|
6
|
315
|
-98,1
|
1
|
1
В 2016 году баланс рынка авиатоплива составлял 300 тыс. тонн, что на 20% больше показателя 2015 г. Тогда объем его импорта вырос на 21%, до 143,3 тыс. тонн, а внутренние поставки — на 19%, до 164,3 тыс. тонн. По данным "Консалтинговой группы А-95", за первое полугодие 2017 года в Украину было импортировано 157 тыс. тонн авиационного топлива (рост в 3,72 раза год к году). Отгрузки ресурса из Кременчуга за этот же период увеличились на 9%, до 75 тыс. тонн. Суммарно баланс рынка увеличился почти в два раза.
Главными источниками импорта авиатоплива стали Италия и Саудовская Аравия, откуда ввозили WOG, "УТН-Групп", компании, близкие к "Трейд Коммодити", SOCAR, "ЕФГ Трейдинг". Чуть меньше топлива поставили из Израиля, Литвы и Греции. Интересно, что два российских топливных гиганта покинули и этот сегмент рынка. Так, "Лукойл" продал свой бизнес австрийской AMIC, а "Роснефть" — Glusko Energy.
Учитывая планы по дальнейшей либерализации отечественного авиарынка, приходу новых авиакомпаний и развитию региональных аэропортов, продажи авиатоплива в Украине будут расти.