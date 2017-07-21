Кто из металлургов Украины смог увеличить производство в 1 полугодии 2017 года

По данным ОП "Укрметаллургпром", в первом полугодии 2017 года металлургические предприятия Украины сократили выплавку чугуна на 21%, до 9,4 млн тонн, стали — на 17%, до 10,3 млн тонн. Однако некоторые из заводов и комбинатов смогли увеличить свои производственные показатели. Delo.UA разбиралось кому и по какой причине удалось это сделать.

Общий спад по металлургии связан с прекращением экономических отношений с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Вплоть до начала 2017 года там работало три предприятия, показатели которых учитывались украинской статистикой. Это Алчевский МК (Луганская обл.), Енакиевский МЗ (с филиалом в Макеевке, Донецкая обл.) и "Донецксталь-МЗ" (Донецк). Еще одно предприятие — Днепровский МК (Каменское, Днепропетровская обл.) хоть и находится на контролируемой территории, но зависело от поставок сырья — кокса — из Алчевска. После начала транспортной блокады, так называемых "ДНР" и "ЛНР", все перечисленные предприятия в феврале — марте 2017 г. остановились. Сейчас некоторые из них по непроверенным данным пытаются возобновить деятельность. Но так как заводы были "национализированы" властями непризнанных "республик", то их показатели не учитываются в украинской статистике.

Несмотря на это, некоторые предприятия по итогам первого полугодия смогли увеличить производство основных видов продукции.

Выпуск чугуна и стали нарастили два мариупольских меткомбината группы "Метинвест". "Азовсталь" увеличил выплавку чугуна на 22%, до 1 898 тыс. тонн, стали — на 20%, до 2 166 тыс. тонн. ММК им. Ильича — на 2%, до 1 862 тыс. тонн и на 4%, до 1 488 тыс. тонн соответственно. Предприятия имеют похожий производственный профиль — выпускают слябы и плоский прокат. Существенная часть полуфабрикатов отправляется на прокатные заводы "Метинвеста" в Италии и Великобритании, где перекатывается в готовую продукцию. Почему они смогли увеличить выпуск чугуна и стали? С одной стороны, это свидетельствует об улучшении транспортного сообщения с Мариуполем, то есть увеличились поставки железной руды по железной дороге из Кривого Рога. С другой стороны, в начале года стартовала масштабная реконструкция доменного производства на "Запорожстали" (Запорожье). Поэтому холдинг "Метинвест" (который контролирует и это предприятие) мог перебросить выполнение части заказов на мариупольские предприятия. А вот запорожские металлурги снизили производство чугуна на 10%, до 1 670 тыс. тонн, стали — на 5%, до 1 893 тыс. тонн.

Источник: "Интерфакс-Украина", визуализация Delo.UA

Из-за ремонтов заметно отстают от производственного графика-2016 "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР, Кривой Рог) и "ЕВРАЗ — ДМЗ" (Днепр). Причем у днепровского предприятия выпуск стали сократился гораздо сильнее, чем чугуна.

Заметно улучшились показатели электрометаллургов.

"Интерпайп Сталь" (Днепр) увеличила выпуск стали на 33%, "Электросталь" (Курахово, Донецкая обл.) — на 31%, "Днепроспецсталь" (Запорожье) — на 14%. Это можно объяснить улучшением поставок лома черных металлов, который для них является единственным сырьем. В прошлом и позапрошлом годах его поставки были несбалансированными. Однако изменения в законодательстве сделали экспорт этого сырья фактически невыгодным. Ломозаготовители стали уделять больше внимания внутреннему рынку.

Источник: "Интерфакс-Украина", визуализация Delo.UA

До конца года существенные изменения могут произойти только у Днепровского МК, где начались работы по возобновлению производства. Если предприятие к осени запустит хотя бы две доменные печи и стабилизирует их работу, то до конца года здесь могут произвести еще 800 — 1 000 тыс. тонн чугуна и стали.

Существенный прирост выплавки стали на "АрселорМиттал Кривой Рог" и ММК им. Ильича может произойти после запуска на этих предприятиях новых машин непрерывной разливки стали (МНЛЗ). Но это вопрос более отдаленной перспективы.