Кто внес залог за топ-менеджера Вадима Новинского

09 октября 2017, 11:19
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"Смарт-Холдинг" внес 5 млн грн залога за директора ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова

Увеличить картинку Вадим Мохов / фото Delo.UA

ЧАО "Смарт-Холдинг" перечислило 5 млн грн на счет Госказначейства в качестве залога за директора, входящего в холдинг ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова. Об этом Delo.UA сообщил пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько.

В копии платежного поручения указано, что средства были уплачены сегодня, 9 октября, через "Юнекс-Банк", который входит в группу "Смарт-Холдинга".

В пятницу 6 октября Харьковский райсуд Харьковской области по ходатайству прокуратуры избрал арест на 60 дней с альтернативой залога в 5 млн грн в качестве меры пресечения Мохову. Первоначально прокуратура ходатайствовала о большей сумме залога — 32 млн грн.

Директор ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадим Мохов был задержан 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

В прокуратуре настаивают, что объявление подозрения и задержание Мохова происходило в соответствии с законодательством, тогда как его адвокат утверждает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

ЧАО "Укргазвыдобуток" входит в состав "Смарт-Холдинг" бизнесмена и народного депутата Украины Вадима Новинского.

В нефтегазовое направление холдинга входят британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

По материалам: "Дело"
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Теги: смарт-холдинг , вадим новинский , генпрокуратура , энергетика

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