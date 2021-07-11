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Купить электротехнические изделия онлайн

Большой выбор электротехнической продукции от итальянских производителей. Троллейный шинопровод и его особенности, применение

Купить электротехнические изделия онлайн Купить электротехнические изделия онлайн

Для транспортировки, распределения, преобразования энергии используются электротехнические изделия. Трансформаторы, наконечники, кабели и клеммы применяются в процессе выполнения разных ремонтных работ, на предприятиях, в автоматизированных системах. Не обходятся без электротехнической продукции и частные потребители. В компании Итал Техно можно заказать трубчатые наконечники, перфорированный кабель, распределительные коробки, преобразователь частоты и другие изделия напрямую от итальянских производителей.

Виды электротехнической продукции

Tesar, Elettronica Santerno, Baldi, Cabur, Euro2000, Grafoplast — эти и другие итальянские бренды относятся к ведущим производителям электротехнических изделий. Под этими марками изготавливаются и выпускаются следующие разновидности продукции:

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  • силовые изоляторы — предназначены для защиты проводки от контакта с металлическими элементами, изготавливаются из диэлектриков, применяются в силовых шкафах;
  • кабельные наконечники — ставятся на провода, снижают переходное сопротивление, повышают безопасность эксплуатации разных электроприборов;
  • термоусадочные трубки — служат дополнительной изоляцией кабелей и проводов, предохраняют их от негативного воздействия внешней среды.

Шинопровод и его назначение

Надежная электротехническая продукция предназначена для организации энергосистем разного уровня сложности. Спросом пользуется троллейный шинопровод, который представляет собой систему токоподвода для перемещающегося оборудования (монорельсы, крановые установки и станки). Он применяется для унификации подвижной системы промышленного комплекса, ее бесперебойной эксплуатации.

Троллейный шинопровод монтируется на предприятиях с целью сокращения расходов на электроэнергию, минимизации нежелательных перепадов напряжения. Мостовые краны, тали, транспортные тележки и другие конструкции могут бесперебойно функционировать при правильном выборе электротехнической продукции. К плюсам шинопровода относятся:

  • простота монтажа и обслуживания;
  • малые габариты и небольшой вес;
  • функционирование при повышенной влажности, в условиях температурных перепадов;
  • защита от пыли.

В интернет-магазине "Итал-Техно" можно приобрести троллейный шинопровод и другие электротехнические изделия с учетом потребностей частных заказчиков и коммерческих организаций.

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