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Купить элитную недвижимость в Конча-Заспе

Каждое домовладение — это результат работы архитекторов и дизайнеров как при внешнем оформлении, так и при внутреннем интерьере. При обращении в Mfair Украина вам будут предложены варианты как от застройщиков ЖК, так и от частных лиц

Купить элитную недвижимость в Конча-Заспе Купить элитную недвижимость в Конча-Заспе

Люди, которые хотят и могут обеспечить себе и своей семье комфортное проживание, уже не рассматривают квартиры или пентхаусы в центре столицы, а предпочитают купить загородный дом или коттедж. Несмотря на пандемию, а может и именно по этой причине, цены на элитную недвижимость не падают, а спрос на нее растет.

Именно в период карантина можно было почувствовать на себе преимущества частного дома: не надо сидеть в четырех стенах квартиры, пусть даже самой шикарной, а можно гулять по своему саду, устраивать там пикники, купаться в бассейне, принимать спа-процедуры и дышать свежим воздухом. Именно свежим, целебным воздухом, напоенным хвойными ароматами, вы можете наслаждаться каждый день, если приобретете дом в Конча-Заспе или Ворзеле. Это не просто дом, это инвестиции в будущее, потому что недвижимость VIP-класса никогда не теряет своего статуса и только возрастает в цене, особенно в таких престижных районах.

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Что представляет собой Конча-Заспа

Территория этого исторического района на юге Киева состоит из лесов и парков вдоль правого берега Днепра. На ней расположены санатории, базы отдыха, комплекс футбольного клуба "Динамо", элитные особняки представителей медиа, бизнес и политической верхушки Украины. Земля и недвижимость в этом районе всегда были самыми дорогими и статусными, но с помощью сервиса Mfair Украина вы можете приобрести жилье на более лояльных и выгодных условиях.

Какая недвижимость ждет покупателей

В Конча-Заспе и Ворзеле вы можете приобрести интересные варианты проживания: как классические, так и роскошные, уникальные домовладения с высоким уровнем комфорта:

  • свободная планировка;
  • наличие нескольких спален;
  • присутствие гардеробных комнат;
  • каминных залов;
  • наличие спа-зоны в цокольном этаже;
  • оборудованная сауна или баня и др.

Каждое домовладение — это результат работы архитекторов и дизайнеров как при внешнем оформлении, так и при внутреннем интерьере. При обращении в Mfair Украина вам будут предложены варианты как от застройщиков ЖК, так и от частных лиц. В жилищных комплексах оборудованы места для автостоянок, благоустроена придомовая территория, имеется консьерж-обслуживание.

Любители старины могут выбрать жилье в домах дореволюционной постройки исторического значения или сталинские квартиры с роскошным ремонтом. Непередаваемая энергетика времени, экология и безопасность создают уют, комфорт и дают чувство защищенности.

Выбор впечатляет — особняки можно купить в элитных поселках района: Чапаевке, Плюты, Козине, а также в фешенебельных поселках "Золотые ворота", "Хвойный квартал", "Сосновый бор". Это всегда будет надежным активом и надежной инвестицией в будущее.

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