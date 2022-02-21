Кварцяный, Кополовец, ФК "Рух" и YouTube-канал "Бомбардир" запускают реалити-шоу "Хочу в футбол"

Ведущий YouTube-канала "Бомбардир" Роман Бебех запускает проект "Хочу в футбол". Вместе с футбольным клубом "Рух" журналист будет искать новую звезду. Будут помогать в этом тренер Виталий Кварцяный, экс-футболист Михаил Кополовец и другие футбольные знаменитости. Проект будут реализовывать при содействии компании FAVBET.

Победитель талант-шоу "Хочу в футбол" подпишет контракт с футбольным клубом "Рух" (Львов). Каждый желающий от 17 до 23 лет сможет попробовать свои силы. Программа преимущественно для лиц старше 21 года. Хотя Виталий Кварцяный будет допускать погрешности по возрасту участников.

"Обычно мы отбираем в команду талантливых детей, а теперь появится шанс для всех желающих. В нашей стране много скептиков, которые говорят, что все куплено и ничего не выйдет. Теперь, люди добрые, у вас появится возможность заявить о себе. Лучшая футбольная база к вашим услугам – покажите свои способности. Возможно, так мы найдем нового Месси!", – поделился ожиданиями президент ФК "Рух" Григорий Козловский.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте hochu.football. Селекционные отборы пройдут в семи городах: Киеве, Чернигове, Житомире, Львове, Днепре, Харькове и Одессе. На этапе отбора Кварцяный вместе со спортивным директором ФК "Рух" Владимиром Лапицким и гостем выпуска выберут лучших игроков. Во Львове будет помогать Мирон Маркевич, в Днепре – исполнительный директор СК "Днепр-1" Андрей Русол, в Харькове – вице-президент "Металлиста" Евгений Красников.

Главный тренер проекта Виталий Кварцяный в свое время открыл много футбольных имен: Лужного, Тимощука, Шевчука, Хачериди, Девича и других.

"Мы очень серьезно относимся к этому проекту. Приходите все, кто желает проявить себя. Определим уровень мастерства каждого – будешь играть в национальной сборной Украины или Первой лиге. Мне хватило 5 минут, чтобы понять, что Хачериди в будущем станет игроком сборной", – рассказал Виталий Кварцяный.

"Украина богата талантами. И я знаю, что такой человек, как Кварцяный, обязательно найдет настоящего футболиста. Когда победитель проекта попадет в "Рух", мы поможем ему адаптироваться", – сказал главный тренер футбольного клуба "Рух", Леонид Кучук.

В начале проекта пройдут селекционные отборы: в каждом городе жюри определит трех победителей, а Михаил Кополовец, кроме этого, еще и определит джокера. Затем кандидатов ждет тренировочный сбор на базе ФК "Рух". На сайте проекта "Хочу в футбол" зрители и эксперты смогут отдать голос за победителя.

"Хочется внести свой вклад в этот проект – дать шанс рядовому человеку. Представьте, мы найдем украинского Варди, который сейчас занимается каким-нибудь простым делом, а в будущем будет играть в УПЛ. Это очень круто!", – сказал участник проекта Михаил Кополовец.

Старт запланирован на середину марта. Отборы участников пройдут во Львове – 19 марта, Чернигове – 2 апреля, Житомире – 16 апреля, Киеве – 30 апреля, Днепре – 14 мая, Одессе – 28 мая, Харькове – 11 июня. Партнерами проекта выступили компания FAVBET и футбольный клуб "Рух".

"Мы стремимся развивать не только профессиональный футбол, но и любительский. Подобное шоу привлечет к нему внимание, а тысячи ребят по всей стране получат шанс опробовать свои силы на профессиональном уровне", – прокомментировала участие FAVBET в проекте Head of PR компании Ксения Тюрикова.