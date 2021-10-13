Бизнес 50 минут назад

Лауреат премии "Оскар" Эдриен Броуди начал сотрудничество с брендом Johnnie Walker

Актер стал героем рекламного ролика THE WALKERS, который вдохновляет людей на изменения

Эдриен Броуди с бокалом виски Johnnie Walker Black Label Эдриен Броуди с бокалом виски Johnnie Walker Black Label
Эдриен Броуди с бокалом виски Johnnie Walker Black Label
PR-материал

Johnnie Walker, наиболее распространенный в мире шотландский виски, представляет рекламную кампанию в партнерстве с оскароносным актером Эдриеном Броуди.

Об этом сообщает пресс-служба компании Diageo, которая производит виски  Johnnie Walker.

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Новая кампания The WALKERS превращает известный слоган KEEP WALKING в призыв достичь совместными усилиями изменений к лучшему. Ее создатели убеждены: "Сегодня мир как никогда нуждается в позитивных сдвигах, и мы можем достичь их вместе".

"Эдриен Броуди обладает всеми качествами образа WALKER. Он всегда готов приложить максимум усилий, чтобы улучшить мир и бросить вызов обыденности. Актер стал героем рекламного ролика THE WALKERS, который вдохновляет людей на изменения, расширяет представление о возможностях и демонстрирует, что в каждом из нас живет дух WALKER", — говорится в сообщении.

В видеоролике THE WALKER Броуди вдохновляет найти в себе пыл, забытые таланты, поделиться ими с миром. Кампания стимулирует культурную динамику и утверждает философию "продолжай идти" (Keep Walking): "Мы не подчиняемся существующему положению вещей. Мы всегда продолжаем идти".

Фардин Ахмадьяр (Fardin Ahmadyar), бренд-менеджер Diageo по Восточной Европе в категории виски, отмечает: "В мире социальных завязок Johnnie Walker всегда был мощной силой. На протяжении веков мы объединяем людей, и сейчас это как никогда актуально. Кампания THE WALKERS с участием Броуди ставит цель продемонстрировать нашу ответственность за ресоциализацию мира, за привлечение одного из важнейших представителей культуры".

Со своей стороны Эдриен признается: "Я настолько вдохновился этой кампанией, что даже вызвался сделать ремикс для ролика. Создавать биты — моя давняя страсть. Мы продолжим идти, даже если весь мир остановится".

Эдриен Броуди — американский актер венгерского происхождения, продюсер и икона современной моды. Всемирное признание Эдриен получил после выхода фильма "Пианист" (2002). Его работы в кино отмечаются особой страстью и умением взаимодействовать ради общего результата. Недавно Броуди завершил съемки в фильме "Посмотри, как они бегут" (SEE HOW THEY RUN) от киностудии Searchlight с Сиршей Ронан и Сэмом Роквеллом в главных ролях.

Другая недавняя картина с участием Броуди — "Французский вестник" (FRENCH DISPATCH), режиссер Уэс Андерсон. Мировая премьера фильма состоялась в Каннах в 2021 году. Подтверждено участие Броуди в съемках драматического сериала от HBO (реж. Адам Маккей) о команде "Лос-Анджелес Лейкерс" 1980-х годов. Официального названия сериал пока не имеет, но известно, что Броуди исполнит роль легендарного баскетбольного тренера Пата Райли.

Другими проектами с участием американского актера станут фильм Эндрю Доминика "Блондинка" (BLONDE) для Netflix; телесериал "Чепелвейт" (CHAPELWAITE) по мотивам романа Стивена Кинга для Epix; третий сезон сериала HBO "Наследие" (SUCCESSION).

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