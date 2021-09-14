Лечение наркотической зависимости в клинике MedicoMente

Часто наблюдается немедленное привыкание уже после приема первой дозы. Характерно наличие тяжелого абстинентного синдрома ("ломки"). Страдают нервная, иммунная и другие системы. Развивается серьезная деградация личности, возникает инвалидность, наконец, человек погибает. Эффективное лечение наркотической зависимости Киев способно избавить человека от пагубного пристрастия.
Информирован — вооружен! Стадии и виды наркозависимости
Специалисты выделяют три стадии наркотической зависимости:
• Первая выражается в осознанном желании вновь испытать ощущения от дозы. Наркотики воспринимаются в качестве средства общения для "избранных". Зависимый ищет оправдания для приема психоактивных веществ. Дозы увеличиваются, идет переход на все более тяжелые наркотики.
• Вторая стадия: появление физической зависимости. Эйфория и иные приятные ощущения отсутствуют, прием дозы нужен, чтобы организм нормально функционировал. Возникают острые конфликты в социальной жизни зависимого.
• На третьей стадии возникает острое поражение головного мозга. Ряд биохимических процессов в организме становится невозможен без употребления наркотика. Человек полностью утрачивает морально-этические ориентиры, появляются опасные суицидальные наклонности.
Тип принимаемого вещества напрямую влияет на поражение тех или иных систем человеческого организма. Рассмотрим основные группы психоактивных средств: опиаты (героин, метадон), препараты конопли (марихуана, гашиш), амфетамины (эфедрон, первитин), кокаин, галлюциногены (ЛСД), экстази, седативные препараты и транквилизаторы.
Как мы лечим от наркомании?
Эффективное избавление от зависимости возможно только в условиях стационара. Сначала нужно произвести мотивационные мероприятия, направленные на убеждение пациента в необходимости прохождения курса. Далее медицинскими специалистами будет предпринят ряд мер:
• полная детоксикация организма;
• психотерапия;
• сенсибилизирующая терапия;
• применение ибогаина.
Опционально могут быть задействованы дополнительные терапевтические мероприятия и вшивание импланта. Разработка стратегии лечения опирается на ряд индивидуальных качеств пациента, включая пол, возраст, показатели здоровья, психологический портрет и особенности характера.
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