Лечение рака в онкологической клинике TomoClinic

Люди с онкологией — особая категория пациентов, которым важно верить в возможность выздоровления. На чудо надеются и родственники больных. Сделать его реальностью помогает современное лечение рака с применением инновационных методик. Именно их используют в своей практике специалисты TomoClinic. Клиника успешно работает с 2015 года (г. Кропивницкий). С момента открытия в этом медицинском учреждении получили эффективную помощь множество людей. Для достижения отличных результатов используются способы лечения, основанные на доказательной медицине. Применяется комплексный подход, предоставляется высокопрофессиональная медицинская поддержка, начиная с первого визита и до прохождения реабилитационного периода.

Лечение с применением томотерапии

Чем уникальна онкологическая клиника TomoClinic? Именно здесь впервые в стране начали применять томотерапию для лечения рака. Этот способ — инновационная и эффективная разновидность лучевой терапии. Он подходит для борьбы с разными видами и формами онкологии (в том числе и самых сложных).

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Этот метод лечения результативный и безопасный. Он предусматривает точечное облучение пораженных участков ткани. Благодаря применению специальных технологий излучение не распространяется за пределы локализации злокачественного новообразования, а поражает его точно в цель. Здоровые органы и ткани при этом не травмируются. Это позволяет исключить вредное радиационное воздействие на организм человека (облучение всегда прицельно точно сфокусировано).

Лечебные процедуры выполняются при помощи специального оборудования — линейных ускорителей с коллиматором.

Работа медицинских специалистов

Любое, даже самое лучшее и современное лечение, не даст положительных результатов, если его не будут контролировать медицинские специалисты высокого уровня. В TomoClinic организована мультидисциплинарная комиссия, состоящая из врачей разных профилей: клинических онкологов, лучевых терапевтов, хирургов, химиотерапевтов, урологов, патологов, онкогинекологов и других.

В своей работе медицинские специалисты руководствуются международными протоколами лечения (они регулярно обновляются).

Сегодня в клинике практикуется лучевая терапия и химиотерапия, а также комбинации этих методик. С каждым пациентом проводится индивидуальная работа, которая базируется на всесторонне продуманном подходе, что дает возможность получить максимальный эффект от лечения.