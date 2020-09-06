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8 минут назад

Lego замахнулся на открытие более 100 магазинов

Руководство заявило, что переход к онлайн-покупкам до пандемии помог компании во время изоляци

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Бренд игрушек и ритейлер Lego планирует открыть 120 новых магазинов в этом году. Компания сообщила о росте продаж в первой половине года. На карантине наборы пользовались большой популярностью, в частности, среди взрослых покупателей, сообщает Retail Gazette.

Как заявил исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен, до конца года Lego планирует открыть 120 новых магазинов.

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"Около 80 новых торговых точек будут находиться в Китае. В настоящее время у компании 612 магазинов по всему миру", — отметил Кристиансен.

По его словам, переход к онлайн-покупкам до пандемии помог компании во время изоляции.

В частности, за полгода Lego удалось сохранить продажи и увеличить доход на 7% — до 15,7 млрд датских крон (около $2,5 млрд).

Компания также сообщила о росте продаж более чем на 10% на своих крупнейших рынках в Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Китае, несмотря на временное закрытие магазинов.

Напомним, в ноябре 2019 года компания LEGO показала свою версию пикапа Tesla Cybertruck Илона Маска.

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