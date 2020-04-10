IT и Телеком 1 час назад

Лидером мошеннических рассылок на тему коронавируса стало шпионское ПО

Команда Group-IB Threat Hunting Intelligence зафиксировала более 500 объявлений на различных площадках со скидками на период пандемии коронавируса на осуществление атак и спам-рассылок

Лидером мошеннических рассылок на тему коронавируса стало шпионское ПО Лидером мошеннических рассылок на тему коронавируса стало шпионское ПО
Фото: 24Gadget

Злоумышленники активно используют тему коронавируса для распространения шпионских программ посредством фишинговых рассылок. Об этом сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB, передает ForkLog.

По информации издания, рассылки распространяются от имени международных организаций, связанных со здравоохранением, вроде Всемирной организации здравоохранения или ЮНИСЕФ, а также крупных российских и международных компаний.

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"Программы-шпионы опасны не только тем, что способны собирать данные о системе и зараженном компьютере, загружать и запускать файлы, делать скриншоты, записывать нажатие клавиш на клавиатуре, но и могут похищать данные пользователей: логины, пароли из браузеров, почтовых и FTP-клиентов, а также данные банковских карт", — говорится в сообщении Group-IB.

Почти 65% перехваченных вредоносных рассылок содержали шпионское ПО, на бэкдоры приходится 31%, на шифровальщики — 4%.

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Команда Group-IB Threat Hunting Intelligence зафиксировала более 500 объявлений на различных площадках со скидками на период пандемии коронавируса на осуществление атак и спам-рассылок.

Стоит отметить, некоторые даркнет-платформы все же борются с использованием продавцами паники, вызванной COVID-19, для рекламы товаров.

Ранее ForkLog сообщал о мошенниках, которые под видом Фонда солидарности ВОЗ собирают пожертвования в биткоинах якобы на борьбу с коронавирусом.

 

 

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