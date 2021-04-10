Бизнес 1 час назад

Литовская сеть Novus покинула оккупированный Крым

Новым владельцем активов, которые ранее принадлежали Novus, стал российский бизнесмен Вячеслав Ташкинов

Фото: Facebook/Novus Фото: Facebook/Novus
Фото: Facebook/Novus

В оккупированном Крыму прекратила свою работу своих супермаркетов литовская розничная сеть Novus.

Как сообщает "Крым.Реалии", после того, как ритейлер продал свои активы в Севастополе, на месте бывших супермаркетов Novus работает розничная сеть "Фреш маркет".

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При этом отмечается, что торговые центры, в которых располагались магазины литовского ритейлера, носят разные названия. В частности, "Ниагара" и "Посейдон".

Новым владельцем активов, которые ранее принадлежали Novus, стал российский бизнесмен Вячеслав Ташкинов.

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Еще до фактического приобретения супермаркетов Novus в Севастополе, Ташкинов уже имел крупный бизнес в сфере розничной торговли.

Так, одним из его крупных активов является сеть супермаркетов "Яблоко", которые представлены во многих городах Крыма, а также в Севастополе.

По информации "Крым.Реалии", в 2019 году Генпрокуратура Литвы проводила проверку в отношении владельцев Novus. Она была связана с возможным нарушением ними режима санкций ЕС, которые ввели за оккупацию Крыма.

"Прокуроры не смогли установить фактических доказательств того, что несколько литовских компаний работают на Крымском полуострове в нарушение санкций ЕС", ‒ говорится в заявлении литовской Генпрокуратуры.

Компания Novus принадлежит гражданам Литвы Игорю Беззубу и Раймондасу Туменасу, которые основали ее в 2008 году.

На территорию Украины ритейлер зашел еще до 2014 года, и в течение нескольких лет открыл более десятка магазинов, преимущественно в Киеве и в западных регионах страны.

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В Севастополе Novus также появился еще до аннексии Крымского полуострова Россией. Свою сеть компания начала развивать на базе городских супермаркетов "Аллен".

В результате к февралю 2014 года компания уже имела пять супермаркетов.

Напомним, ранее сеть продуктовых супермаркетов Novus завершила сделку по покупке компании "Билла-Украина".

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