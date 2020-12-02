Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Сеть продуктовых супермаркетов Novus завершила сделку по покупке компании "Билла-Украина". Как сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу Novus

"Сейчас для нас доступна возможность официально начать плодотворную работу для слияния компаний. Это исторический момент на пути развития Novus, и наша команда полностью готова к позитивным изменениям, которые ожидают сеть. В ближайшее время мы подробнее расскажем о дальнейших планах работы", — прокомментировал гендиректор Novus Марк Петкевич.

Руководство ритейлера подчеркивает, что сделка не повлияет на выполнение всех имеющихся договоренностей с партнерами и контрагентами.

"На данный момент мы не меняем привычный график работы магазинов, но начинаем продуктивно работать и воплощать в жизнь ключевую миссию — развитие сети. Мы благодарны компании Billa, которая в течение двадцати лет занимались развитием ритейла в Украине", — отметил операционный директор Novus Алексей Панасенко.

По его словам, сделка положительно отразится не только на деятельности Novus, но и на развитии продуктового ритейла Украины в целом.

Напомним, в конце октября Антимонопольный комитет разрешил компании UAB Consul Trade House из группы Novus покупку у REWE International AG 100% предприятия с иностранными инвестициями "Билла-Украина".

Австрийская сеть Billa входит в REWE Group и насчитывает 35 магазинов в Украине, расположенных в Киеве, Киевской области и Житомире. Компания пришла в Украину в начале 2000-х годов, открыв магазины в Киеве, Харькове и Днепре. В 2014 году она достигла пика развития, когда количество объектов достигло 39, но в 2017 году решила сконцентрироваться на столичном регионе.

Novus работает с 2009 года и входит в литовскую группу BT Invest, инвестирующую и в другие сектора экономики Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT. На сегодня сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 тысяч квадратных метров. Товарооборот Novus в 2019 году составил 11,5 млрд грн.