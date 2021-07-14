L’Oréal Fund for Women: як beauty-гігант підтримує соціально незахищених жінок

Майже 70% серед них не звертаються по допомогу. Фінансові та психологічні труднощі через пандемію коронавірусу поглибили конфлікти та посилили соціальну нерівність.

Косметична компанія L’Oréal тривалий час бореться за розширення прав та можливостей для жінок. Саме тому у 2020 році вона створила Фонд для жінок L’Oréal. Адже жінки стають першими жертвами економічної та соціальної кризи, перебуваючи при цьому на передовій у боротьбі з COVID-19.

Що таке L’Oréal Fund for Women

Це цільовий благодійний фонд, створений для підтримки громадських та благодійних організацій, які допомагають жінкам боротися з бідністю, інтегрувати їх у професійне та соціальне середовище, надають екстрену допомогу біженкам та тим, хто втратив працездатність, а також надають допомогу жертвам насильства. Для цього було виділено 50 млн євро цільових коштів на підтримку неприбуткових організацій.

Упродовж 2020 року L’Oréal Fund for Women уже допоміг майже 1 млн жінок, що стали жертвами економічної та соціальної кризи, та співпрацював зі 100 благодійними та громадськими організаціями у 30 країнах світу.

Stand Up — проти домагань у громадських місцях

Компанія Ipsos, експерти з Корнелльського університету та L'Oréal Paris провели міжнародне дослідження. Воно засвідчило, що 78% жінок стають жертвами домагань у громадських місцях, а 86% свідків цього не знають, як допомогти у такій ситуації.

Тому L'Oréal Paris та неурядова організація Hollaback! вирішили навчити 1 млн людей в усьому світі, як протидіяти сексуальним домаганням. Програма базується на методології "5Д". Це набір простих перевірених тактик, які допоможуть спочатку ідентифікувати домагання, а потім безпечно й ефективно протидіяти їм, а саме: Direct — діяти прямим втручанням, Distract — діяти на відволікання, Delegate — долучати інших, Document — документувати, Delay — допомогти згодом. В Україні проєкт стартував 8 березня 2021 року із запуском вебсайту standup-ukraine.com, на якому є два 15-хвилинних тренінги: для свідків та тих, хто зазнав домагання. Також через вебсайт всі охочі можуть зареєструватися на безплатний вебінар від кваліфікованих тренерів UNFPA. Він триває 1 годину.

В Україні проєкт стартував 8 березня 2021 року із запуском вебсайту standup-ukraine.com

Від 2020 року навчання за програмою Stand Up у світі пройшли 214 970 людей. В Україні вже провели навчання серед співробітників, партнерів, лідерів думок та сесії у вишах.

Освіта у межах програми "Краса для всіх"

Від 2017 року L’Oréal спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення UNFPA (агенція ООН, що працює у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді) реалізує в Україні проєкт "Краса для всіх".

Мета цієї програми — допомогти жінкам, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, здобути нову професію у галузі краси. Економічна залежність від партнера, неможливість утримувати себе та дітей — одна з найпоширеніших причин, що зупиняють жінку вийти із ситуації насильства. У компанії упевнені, що стабільна професія має стати інструментом, що розірве це коло.

Експерти бренда професійної косметики Matrix розробили 500-годинний курс з основ перукарської майстерності. Від лютого 2021 року його проводять уже вп’яте. Триває курс півроку. Натепер у Києві та Львові онлайн та офлайн навчаються 74 учасниці. Усього за чотири роки 100 жінок здобули безплатну освіту у галузі краси.

Програму "Краса для всіх" впроваджують у понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.